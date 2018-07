VOLCO UN COLECTIVO DE LA EMPRESA RIOS TUR

” EN LA RUTA NACIONAL 12 ”

Alrededor de las 8 de la mañana de este jueves, un colectivo de la empresa Río Tur volcó en la Ruta Nº 12, en la localidad de Santa Elena departamento La Paz. Por el accidente, cuatro personas fueron hospitalizadas por las heridas aunque no corren riesgo de vida. El colectivo viajaba de Paraná hacia la ciudad de La Paz. Las víctimas fueron trasladas al hospital de Santa Elena. El accidente se dio frente a la estancia San Juan, que era propiedad del empresario Alfredo Yabrán. “Está todo controlado, ya está el equipo médico trabajando pero por suerte no hay que lamentar ningún herido de gravedad”, confirmó el director del Hospital de Santa Elena, el doctor Marcelo Tedesco.Un accidente en donde no se tuvieron que lamentar víctimas fatales ocurrió en la Ruta Nº 12 a la altura de Santa Elena. Un colectivo de Río Tur viajaba desde Paraná hacia La Paz, cuando volcó a la altura de Los Talas, casi enfrente de la estancia del empresario fallecido Alfredo Yabrán.

Por el vuelco, cuatro personas debieron ser trasladadas hacia el Hospital Santa Elena aunque con heridas leves que no revistieron gravedad: “Está todo controlado, ya está el equipo médico trabajando pero por suerte no hay que lamentar ningún herido de gravedad”

En el lugar trabajan oficiales de la Policía de Entre Ríos, más precisamente de la comisaría 15 de Santa Elena.

Fuente Analisis Digital