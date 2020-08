Vitor reclamó a Bordet que cumpla con la Constitución

«El gobernador va a tener en pocos días la oportunidad de hacer un aporte a la institucionalidad y a la transparencia que pregona, ante la inminencia de las designaciones que se avecinan en la Contaduría General y en la Tesorería General de la provincia y espero que lo haga cumpliendo con la Constitución de Entre Ríos», dijo hoy el diputado Esteban Vitor.

El presidente de la bancada del Pro en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, señaló que las designaciones «de los nuevos titulares de estos dos organismos fundamentales para el contralor de las finanzas, que no son otra cosa que los dineros públicos, deberán ajustarse al precepto constitucional. Es de esperar que no haya ningún tipo de artimaña que empañe un proceso que debe ser absolutamente transparente y que no termine en colocar amigos o partidarios, en esos lugares claves», dijo.

Más adelante sostuvo: «El artículo 217 de la Constitución de Entre Ríos es claro cuando indica que esos cargos deberán cubrirse mediante Concurso Público que la ley ordenará conforme a los siguientes criterios rectores: un jurado de concurso será convocado en cada caso por el Poder Ejecutivo el que designará su representante y asegurará la participación igualitaria de los sectores académicos, de las asociaciones civiles cuyo objeto principal sea la promoción de la transparencia y la ética en la función pública, con personería jurídica y domicilio en la provincia y de las entidades representativas de las profesiones exigidas. Sus integrantes se desempeñarán en forma honoraria y elegirán una terna que será elevada al Poder Ejecutivo para su designación con acuerdo del Senado», recordó Vitor.

Y finalizó: «Es necesario y más en momentos como los actuales, que los gobernantes actúen con absoluta transparencia, una virtud que el gobernador viene declamando como bandera tanto en la anterior como en la actual gestión, y que en próximos días tendrá la oportunidad de llevar a la práctica».