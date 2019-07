Tras un audio «viral», explican cómo ingresar de forma segura al «Home Banking»

El Banco Entre Ríos, emitió un comunicado en el que dio a conocer, una serie de recomendaciones para ingresar de forma segura al Home Banking y evitar intentos de «robo de datos personales».

Se conoció esta semana un audio viral de una mujer, sobre una estafa en internet con la modalidad de «phishing», es decir, un método que se utiliza para engañar a las personas a través de sitios web o correos electrónicos fraudulentos y obtener información personal o confidencial, supo Elonce.

El audio viral daba cuenta de un caso de «phishing» que denunció en el Banco Entre Ríos, una clienta de la entidad financiera provincial.

Brindan recomendaciones

El Banco Entre Ríos les recomienda a sus clientes que para ingresar al Home Banking de forma segura, deben hacerlo únicamente a través de su página web oficial www.bancoentrerios.com.ar o desde la app BER Móvil (disponible para teléfonos celulares).

¿Cómo ingresar desde la página web?

Una vez que el usuario se encuentra en el sitio web, debe ingresar a la sección «Personas» y luego seleccionar el botón «Online Banking» para luego acceder al canal digital (Home Banking).

¿Qué es el «phishing»?

El «phishing» es un método que se utiliza para engañar a las personas a través de sitios web o correos electrónicos fraudulentos y así obtener información personal o confidencial.

Consejos para evitar el phishing

– No ingresar a sitios a través de links que se recibieron por e-mail.

– Controlar siempre la validez de la página web a la que se quiere ingresar. Prestar atención que la dirección comience con «https» y que esté bien escrita.

– No compartir información confidencial por correo electrónico.

– Evitar abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos o que contengan información dudosa.

– No descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos.

– Mantener actualizados el sistema operativo, el navegador y los elementos de protección (por ejemplo, antivirus).