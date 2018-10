SORTEO Y HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL

En la noche de este miercoles el Consejo Directivo, de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, se reunió con los delegados de los clubes clasificados a cuartos de final del Torneo “COPA GOBIERNO DE ENTRE RIOS – Secretaria de Deportes” para diagramar las llaves de dicha instancia, para las tres categorías del fútbol mayor.

El Presidente de la Liga, Ruben Rezett, dio la bienvenida y explicó que se iban a sortear los cruces de Primera, Sub-20 y Sub-17, respectivamente. Se aclaró que los partidos de Primera División comenzarán a partir de las 16:30 hs, y los horarios de Sub-20 y Sub-17 si se podían modificar.

Se planteo el tema de traer árbitros nacionales para los cuartos de final. El Ing. Ruben Rezett explicó los costos que tendrán los árbitros nacionales para Primera División y luego se escuchó la opinión de cada delegado. Se decidió pasar a votación, para decidir si en cuartos de final se ocuparían los árbitros de nuestra Liga o árbitros nacionales y la mayoría eligió traer árbitros nacionales, que dirigen Primera B Metropolitana (con experiencia en Primera B Nacional) y se sumarán los árbitros de nuestra Liga para formar la terna.

El Jefe Departamental Paraná, Marcos Antoniow, habló sobre la seguridad deportiva que habrá para los partidos de cuartos de final y escuchó a los delegados para llegar a un acuerdo en cuanto a la cantidad de efectivos que habrá en cada cancha. Además, Antoniow, planteó que los partidos de vuelta se podrían jugar el día lunes de 15 octubre, debido a que el domingo 14 del corriente se realizará la Fiesta de Disfraces de Paraná y la gran mayoría de los efectivos policiales de Paraná Campaña se verá afectado al operativo de dicho festival. Esta determinación se dará a conocer en los próximos días.

CRUCES DE PRIMERA DIVISIÓN

Atlético Hasenkamp vs Unión Agrarios Cerrito

Viale FBC vs Atlético Arsenal

Cañadita Central vs Atlético Litoral

Atlético Sarmiento vs Deportivo Bovril

CRUCES DE SUB-20

Atlético Hernandarias vs Deportivo Bovril (13:30 hs ida y vuelta)

Atlético Litoral vs Viale FBC (13:00 hs Ida y vuelta)

Atlético Unión vs Atlético Hasenkamp (sábado 14:00 hs – vuelta domingo13:30 hs)

Cañadita Central vs Asociación Cultural (14:00hs – vuelta 13:00 hs)

CRUCES DE SUB-17

Atlético Arsenal vs Atlético Sarmiento (14:00 hs – vuelta 14:30 hs en cancha de Asociación Cultural)

Asociación Cultural vs Deportivo Tabossi (en cancha de Atlético Sarmiento 15:00 hs – vuelta 14:00 hs)

Atlético Hernandarias vs Unión Agrarios Cerrito (15:00 – ida y vuelta)

Deportivo Bovril vs Atlético Hasenkamp (15:00 – ida y vuelta) FUENTE DEPORTE ZONAL