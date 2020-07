SOLARI: «LA POLICÍA DE ENTRE RÍOS DEBE INTENSIFICAR EL COMBATE Y LA PREVENCIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LOS PRODUCTORES RURALES»

En la mañana de este jueves se reunió de forma virtual la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de Entre Ríos con la presencia del Jefe de la Policía, Comisario Gustavo Maslein y del Director de Prevención de Delitos Rurales, Comisario Mario Zárate.

El tema central tratado fue el proyecto de resolución presentado por el diputado provincial Eduardo Solari (UCR) respecto a que se intensifiquen las tareas de control y monitoreo para evitar los hechos vandálicos que vienen ocurriendo con silobolsas en zonas rurales de la provincia.

El diputado Solari manifestó que «Maslein informó sobre la intervención en siete casos producidos con los depósitos de granos en los últimos tiempos, que están en etapa de investigación, y además, entre otros conceptos, el Jefe de Policía planteó que la fuerza trabaja junto a los productores y a las organizaciones que los representan». Además, el legislador radical expresó en la reunión que «hasta que no se avance en la resolución de los hechos, no se puede afirmar que no haya motivaciones ideológicas en la concreción de estos delitos, ni tampoco lo contrario».

Finalizado el encuentro, Solari ratificó que pretende que su proyecto sea aprobado por la Cámara en la próxima sesión, con la finalidad de «ajustar las acciones del Estado y terminar con estos ataques delictivos que no solo atentan contra los productores, sino que ocasionan daños a la economía en general». Asimismo, insistió en el objetivo del proyecto de informar por parte de las autoridades acerca de los operativos que se realizan para evitar estos ilícitos.