Situación del hospital Felipe Heras Rotman: «Esto no hubiera pasado con la planta de medicamentos genéricos»

El diputado provincial, Alberto Rotman (Cambiemos), recorrió el hospital Felipe Heras de Concordia junto a las concejales de esa ciudad, Magdalena Reta y Carola Laner donde corroboraron la falta de medicamentos en el nosocomio, hecho que tomó estado público.

“He leído que se formó una comisión normalizadora pero es una intervención encubierta», dijo Rotman al respecto y consideró que el problema se hubiese evitado de haber contado con una planta de medicamentos genéricos.

El legislador formuló declaraciones al portal Diario Junio, en las que comentó: «Estuvimos recorriendo por los comentarios que había y por la declaración muy valiente de la jefa de servicio de Infectología que pintó muy crudamente la situación. Corroboramos que faltan medicamentos no solo para Infectología. Es alarmante porque es una especialidad que debe paliar enfermedades severas como son las de los cuadros infecciosos. Pero pasamos por Farmacia y vimos personalmente. Es desesperante y decepcionantes lo que vimos: estantes totalmente vacíos. Comprobamos que faltan aspirinas y medicamentos básicos para las patologías más comunes», dijo Rotman.

Y añadió: «Si esta falta de medicamentos que es muy alarmante las máximas autoridades en Salud no la sabían, habla de una falta de control. Y si la sabían y no tomaron medidas, también es una falta grave. Solo falta que le echen la culpa al gobierno nacional como están acostumbrados que cuando falta algo la culpa la tiene el gobierno nacional», al resaltar que desde la década menemista, la salud del interior depende pura y exclusivamente de las administraciones provinciales.

Asimismo, recordó que el proyecto de la planta de medicamentos genéricos fue aprobada por unanimidad en la cámara de Diputados y que en ese sentido se reunió en varias oportunidades con el gobernador Gustavo Bordet, quien los alentó para seguir adelante. No obstante, desde hace ocho meses ni el mandatario ni la ministra de Salud, Sonia Velázquez, los recibieron más «y se planchó el proyecto. «Quiero pensar que si primero lo impulsaron y ahora lo planchan están mal asesorados. Sino tendríamos que pensar acá hay una connivencia del Ejecutivo con los oligopolios que manejan la producción de medicamentos», indicó.

Se trata en realidad de un viejo proyecto que comenzó a gestarse en la última gobernación de Sergio Montiel (99-03), cuando Rotman era subsecretario de Salud, luego ministro sucediendo a Rubén Villaverde. Se pensaba en radicar la planta en Federal para que el norte entrerriano pudiese tener actividades productivas diferentes a las de la agricultura y la ganadería. “Se avanzó en la parte edilicia y después se abandonó. He visitados varias veces ese edificio y está completamente derruido”, dijo en referencia a la tercera gobernación de Jorge Busti (03-07).

En esta oportunidad, la decisión fue establecer el laboratorio en Oro Verde, departamento Paraná. “Recorrimos Oro Verde con el intendente y habíamos tenido la aceptación de darnos un predio municipal para que hagamos la planta: teníamos todo armado ya”, dijo. “Lastimosamente se pierde una nueva oportunidad”, dijo.

Junto a dos legisladores, Rotman se había trasladado hasta Buenos Aires para dialogar con el director del Anlap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos). “Nos ofreció un subsidio no reintregrable de $ 5 millones para empezar la planta. Estoy hablando de $ 5 millones cuando el dólar estaba a $ 20, no a $ 70”, dijo. Además, incluso había logrado la colaboración de dos profesionales entrerrianos que trabajaron en la planta de medicamentos estatal establecido en Tierra del Fuego. “Los había acercado a la gobernación para que trabajen en la parte técnica”, dijo.

“Estamos por mal camino. La salud hay que planificarla. Nos dicen que están con poco presupuesto. Está bien pero justamente si elaboramos una planta, el costo de un medicamento que hacen estas plantas son cinco veces más económicos que el más económico de mercado”, precisó. De hecho, mencionó que, en Santa Fe donde funciona dos plantas de ese tipo que provee el 95 % de los remedios que se consumen, la gobernación se ahorró en los últimos tres años U$S 53 millones en comparación de lo que hubieran costado esos medicamentos en el mercado. Casi U$S 18 millones al año. “Copiemos lo bueno de las provincias hermanas para poder hacer acá”, dijo.

La recorrida incluyó Salud Mental que funciona en un ala que fue reinaugurada hace pocos años pero ya se encuentra en situación de deterioro. “Tiene filtraciones de agua en varios lados”, dijo. Allí también comprobaron, durante una charla con la jefa del servicio y algunos médicos residentes, la ausencia de medicamentos para atender a los pacientes que acuden a ese lugar. «No hay ni antidepresivos», indicó. De la misma forma, recorrieron la zona de esterilización y se encontraron con la falta de gasas.

«La falta es grave por distintas causas. Una, porque un hospital de las características del Heras que se ocupa de una parte muy importante de Concordia, la parte sur, que no suele trasladarse al Masvernat porque es una distancia muy importante”, dijo el médico. Además, consignó que no hay otros lugares donde atenderse. “La Asistencia Pública de noche está cerrada», acotó.

“Lo que tiene que entender el Ejecutivo es que éste no es el proyecto de Rotman: es el proyecto del 50 % de los pacientes que acuden para atender su salud a los hospitales”, señaló. En ese sentido, sostuvo que quienes acuden al Heras y no encuentran medicinas, deben volver a sus hogares con la enfermedad a cuestas.

«Los pacientes van de madrugada a las cuatro o cinco de la madrugada a buscar turno, a veces con los hijos, los ven los médicos, les dan la receta, can a la farmacia y no tienen el medicamento. Entonces se vuelven con la enfermedad a cuestas luego de haberse levantado a las cuatro o cinco de la madrugada, es lastimoso», acotó.

«Nos contaba la doctora Prieto que ella pedía medicamentos a sus visitadores médicos para tratar de paliar en parte el problema, pero eso es paliar una partecita”, indicó. Además, mencionó que una médica entrerriana de Rosario le escribió al legislador una e-mail ofreciendo pócimas elaboradas en la vecina provincia. Para enviarlos solo requiere la autorización de los funcionarios entrerrianos. Rotman se comprometió a contactarse con personal de Salud para comprometerlos. “Que los manden, en algo van a paliar”, acotó. “Si en Infectología no hay antibióticos, si en Salud Mental no hay antidepresivos, es imposible manejar. Si no están esos medicamentos, no tiene sentido que estén esos servicios», mencionó.

De la misma forma, reflexionó acerca de la ausencia de un ecógrafo en condiciones dado que el que se utiliza en el Heras tiene 40 años de antigüedad y muchas veces no está en servicio por roturas permanentes. «Un ecógrafo es lo más sencillo que puede tener un hospital y que no lo tenga habla del abandono de la salud pública”, dijo Rotman.