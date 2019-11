SEMIFINALES TORNEO INFANTIL Y SUB-17 VUELTA – CAÑADITA VS HASENKAMP

LIGA DE FUTBOL DE PARANA CAMPAÑA

http://www.xn--ligaparanacampaa-lub.com.ar/

Este sábado se disputaron las semifinales de vuelta del Torneo Infantil de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Categoría Sub-15

Atlético Litoral (2) 0-0 (2) Viale FBC. Global: Atlético Litoral 2-2 Viale FBC. Penales: Atlético Litoral 1-4 (*) Viale FBC. (*) Clasificó a la Final.

Unión Agrarios Cerrito (0) 0-3 (4) Atlético Unión. Goles: Nicolas Baroli, Laureano Waigandt, Fabricio Torres (AU). Global: Unión Agrarios Cerrito 0-7 (*) Atlético Unión. (*) Atlético Unión clasificó a la Final.

Final: Viale FBC vs Atlético Unión.

Categoría Sub-13

Atlético Sarmiento (0) 1-1 (1) Atlético Arsenal. Goles: Facundo Exner (S); Laureano Comas (A). Global: Atlético Sarmiento 1-2 (*) Atlético Arsenal. (*) Atlético Arsenal clasificó a la Final.

Atlético Hasenkamp (0) 0-3 (1) Atlético Litoral. Goles: Enzo Ramirez -3- (L). Global: Atlético Hasenkamp 0-4 (*) Atlético Litoral. (*) Atlético Litoral clasificó a la Final.

Final: Atlético Arsenal vs Atlético Litoral

Categoría Sub-11

Deportivo Bovril (1) 3-1 (1) Viale FBC. Goles: Nicolas Gillig, Roman Martinez, Diego Gaitan (DB); Mauro Duarte (V). Global: (*) Deportivo Bovril 4-2 Viale FBC. (*) Deportivo Bovril clasificó a la Final.

Atlético Sarmiento (1) 2-0 (2) Atlético Unión. Goles: Alexis Gimenez, Bautista Exner (S). Global: (*) Atlético Sarmiento 3-2 Atlético Unión. (*) Atlético Sarmiento clasificó a la Final.

Final: Atlético Sarmiento vs Deportivo Bovril.

Este sábado se disputó el partido pendiente de vuelta de Los Cuartos de Final de la Categoría Sub-17 entre Cañadita Central y Atlético Hasenkamp.

Atlético Hasenkamp dio vuelta el marcador, clasificó a Semifinales y enfrentará a Asociación Cultural.

Cañadita Central (0): Luis Villarreal, Catriel Metz, Ulises Borgetto, Simon Saavedra, Alexis Morales, Milton Spinelli, Nahuel Bianchi, Ezequiel Villaverde, Teo Troncoso, Mauricio Bruno, Lucas Pagani.

Atlético Hasenkamp (2): Angel Bay, Julian Gonzalez, Lautaro Battisti, Franco Fernandez, Luciano Schneider, Jeremias Payer, Geronimo Luna, Juan Treppo, Nicolas Estefani, Guillermo Zarate, Facundo Godoy.

Síntesis: Goles: Luciano Schneider, Facundo Godoy (C). Expulsados: Saavedra, Metz -Ayd- (C). Amonestados: Bruno, Moreira (C); Schneider, Treppo, Zarate (H). Cambios: Lazaro Moreira por Bianchi, Gustavo Seip por Pagani, Roman Petrussi por Borgetto (C); Julian Tortul por Estefabni, Santiago Leiss por Schneider (H). Árbitro: Maximiliano Clauss.

Global: Cañadita Central 1-2 (*) Atlético Hasenkamp. (*) Atlético Hasenkamp clasificó a Semifinales.