RUBEN CEBALLOS VICE PRESIDENTE A CARGO DE LA LIGA DE FUTBOL DE PARANA CAMPAÑA.

Nos visito los otros días Ruben Ceballos , a cargo de la Presidencia de la Liga de Fútbol, motivado por los dichos de un miembro de la Comisión Directiva, Silverio Manucci , quien había expresado sobre el tema de los traslados de los arbitros a las canchas , que no lo hacen remises, sino los mismos integrantes de la comisión directiva y otra queja fue que no es consultado sobre las decisiones que se discuten en la liga . Ceballos fue muy tajante al momento de contestarle a Manucci ,lo hacemos para abaratar costos , solo cobramos el combustible y hay una diferencia considerable , eso es en beneficio de los clubes y la Liga. Manucci no participa regularmente y no es tenido en cuenta porque el siempre va al choque . Otro tema que trato Ceballos es la de asegurar que Atlético Sauce de Luna va a jugar definitivamente en la Liga de Parana Campaña.