RUBEN CEBALLOS NUEVO PRESIDENTE DE LA LIGA DE FUTBOL DE PARANA CAMPAÑA

En la noche de este martes se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Se leyó nota presentada por el club Unión Agrarios Cerrito donde se pidió una prórroga de 15 días para realizar la Asamblea General Ordinaria. Se pasó a votación, entre los presentes, para determinar si la Asamblea se realizaba o se prorrogaba. En dicha votación hubo 16 votos a favor de continuar con la Asamblea y 5 votos a favor de prorrogarla.

Se pasó a leer el Orden del Día. Donde se designó a Edgardo Muller, Presidente de Cañadita Central y Jose Castiglione, Delegado del Deportivo Bovril, para aprobar el acta de la Asamblea, cumpliéndose con el punto uno de la convocatoria. Se aprobó por unanimidad el segundo punto donde se leyó el Acta de Comisión Directiva donde se determina la convocatoria. En el tercer punto del Orden del Día el Ing. Ruben Rezett explicó la demora de la convocatoria de la Asamblea Genaral Ordinaria lo cual se aprobó por unanimidad. En el cuarto punto se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance del Ejercicio N°62, concluido en fecha del 28/02/2019 más informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Además se dejó a consideración de la Asamblea para elegir a dos Revisores de Cuenta. Para lo cual Aldo Leonarduzzi, Presidente de la Asociación Social y Deportiva Diego Maradona, y Maximiliano Azaad, Presidente de Atlético María Grande, fueron aprobados por unanimidad para ser los nuevos Revisores de Cuenta.

A continuación se pasó al quinto punto, donde se establecía la elección de Presidente del Consejo Directivo de nuestra Liga. El Presidente de Sauce de Luna, Pedro Aliano, presentó una nota, firmada por varios clubes, postulando al Ing. Ruben Rezett como Presidente, y Ruben Ceballos también presentó una nota postulándose a Presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Ante estas dos postulaciones, como establecen los estatutos, se debía pasar a votación secreta. Pero antes de comenzar con dicha votación, el Ing. Ruben Rezett pidió la palabra manifestando lo siguiente: “Yo no soy candidato y no quiero participar en una elección. Le di mi vida a la Liga. Prefiero que se mantengan unidos y que trabajen todos juntos. Llevó muchos años como Presidente. Todo llega a su fin. Todo tienen un ciclo y yo lo eh cumplido. Voy a seguir ayudando a todos los clubes desde afuera. Quiero agradecerles por soportarme todos estos años. Agradezco a todos los dirigentes que han pasado y a los que están. Les agradezco que me hayan postulado de nuevo, pero yo tengo una decisión tomada, consensuada con mi familia y conmigo mismo. Quiero seguir conservando nuestra amistad. Estos 38 años como presidente me han llenado de orgullo y satisfacción, así que muchas gracias a todos”, afirmó Rezett. Ante la no postulación de Ruben Rezett, la Asamblea mocionó por unanimidad a Ruben Ceballos como nuevo Presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Para finalizar se aprobó por unanimidad que Ruben Rezett siga integrando el Consejo Directivo en el cargo de Presidente Honorifico.

Antes de finalizar con la Asamblea, Ruben Ceballos pidió la palabra: “Les agradezco a los dirigentes que comenzaron a dar los primero pasos conmigo, a los que me preguntaron si me sentía capaz de dirigir los destinos de esta Liga y yo les dije que sí. Si yo fui elegido cómo Presidente, quédense tranquilos, que es para trabajar por los 21 clubes. Por todos. Agradezco a Ruben Rezett por la enseñanza como dirigente de Liga. Yo fui dirigente de club, pero lo que aprendí en estos años dentro del Consejo Directivo fue por él. Rezett será mi consejero, lo vamos a escuchar como Presidente Honorario. Con la Comisión Directiva que voy a nombrar vamos a trabajar para que nuestra Liga siga engrandeciéndose. Agradezco por ser elegido Presidente de esta prestigiosa Liga”, sentenció el Presidente electo.