RUBEN CEBALLOS DIRIGENTE DE LA LIGA DE FUTBOL DE PARANA CAMPAÑA.

Radio Siglo 21 consulto al Vice Presidente de la Liga , Ruben Ceballos , para conocer su opinión al respecto de la fecha de inicio del torneo de Parana Campaña 2019. Ceballos dice que este año que viene con un alto contenido electoral por los días de votación ,los días de lluvia y la Copa América . Que puede retrasar el torneo .Para mi dijo Ceballos el torneo debería comenzar en los primeros días de Abril, lógico que esto debe ser debatido por todos los delegados de los clubes.Respecto de la sanción disciplinaria a Juventud Sarmiento fue tajante , los hechos ocurrieron y el tribunal de disciplina sanciono con suspensiones a jugadores y dirigentes que tendrán que purgar el castigo. Si creo y por lo que he pedido es que no se suspenda la cancha porque no solo afecta a los grandes sino también a los chicos . El monto económico tendrá que efectivizarse y la quita de 9 puntos al finalizar la fase clasificatoria . Eso es en cuento a lo que la Liga puede hacer . Otra cosa es lo que va a decidir la Secretaria de Seguridad Deportiva de la Policía de Entre Ríos .

