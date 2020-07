Rotman pide evitar la confrontación interna en el radicalismo

En una «Carta Abierta» dirigida al presidente del Comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, el ex diputado provincial, Alberto Rotman, solicitó que, debido a la situación inédita actual por la que se atraviesa por la Pandemia del Coronavirus, se eviten este año las internas en ese partido para elegir autoridades partidarias en la provincia y sus distritos.

«Con asombro observo declaraciones de algunos dirigentes de Nuestra UCR Entrerriana quienes opinan que este año deberían realizarse las elecciones internas para elegir nuevas autoridades partidarias y así constituir los distintos Comités (Municipales, Departamentales y Provincial) sin medir las graves circunstancias en la que estamos inmersos a causa de esta Pandemia. Si bien nuestra Carta Orgánica así lo determina, autoriza también a que cuando hay acontecimientos importantes que pueden alterar el normal funcionamiento partidario, estas pueden posponerse por un tiempo prudencial», dijo al comienzo Rotman.

Luego prosiguió «Sr. Presidente, quiero elevarle mi opinión sobre este tema que trata de estar por encima de cualquier interés personal, sectorial o interno de Nuestro Partido.

Primero lo hago como médico y luego como militante y dirigente de muchos años en la UCR, donde ocupé distintos cargos departamentales y provinciales, tanto partidarios como electivos, y actualmente formo parte de la Comisión de salud de nuestro Partido, que Ud. impulsó.

Quiero recordar primero, que Nuestra Provincia y la República toda, se debaten en una Pandemia inédita por Coronavirus, donde hoy, en el país, se notificaron que los casos totales pasaron los 100.000 contagios y que diariamente se cobra vidas humanas en un promedio de 3 a 4 pacientes por hora. Nuestra Provincia no es ajena a este desastre sanitario, donde los registros diarios van en alarmante ascenso. Hoy se registraron 58 nuevos casos, de acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Salud Provincial, con el agravante que en la Ciudad de Paraná se piensa que podría haber circulación comunitaria del virus».

Rorman sostuvo también: «Desde hace más de 120 días toda la Provincia está en Cuarentena obligatoria con escuelas cerradas y sin clases presenciales, con negocios cerrados, donde muchos de ellos no volverán abrir sus puertas y el Estado funcionando a reglamento, con legislaturas que funcionan a «distancia» y el Poder Judicial prácticamente cerrado. Como agravante la semana pasada se aprobó en forma exprés, la Ley de emergencia, titulada en forma engañosa como ‘solidaria’. Todo esto trae como consecuencia una ciudadanía crispada que transita una situación totalmente anormal tanto psíquica como física, sabiendo, además, que las consecuencias económicas que vendrán serán sumamente preocupantes y dolorosas», enfatizó.

Y añadió «Por todo esto, plantear una elección interna para cargos partidarios en este momento o para los próximos meses suena a «descabellado». Nuevamente nos vamos a equivocar marchando a contramano del sentir de la gente. ¿Han pensado que, de no acordar las distintas corrientes internas, habrá, como debe ser, confrontación electoral? ¿Han pensado que se deberá hacer campaña con los afiliados que estarán inmersos en sus propios problemas que provoca la prolongada cuarentena o la posible post cuarentena? ¿Han pensado que hay que solicitar la apertura de las escuelas para el acto electoral, cuando hoy, y no sabemos hasta cuando, están cerradas para las clases presenciales de los chicos? ¿Se han sentado a pensar en la problemática de nuestros Intendentes que hoy deben hacer malabares para cumplir con sus obligaciones comprometidas? ¿Han tomado conciencia que la preocupación de nuestros afiliados, como del resto de los Entrerrianos, pasa por otros carriles y no por una elección interna, que, si se pospone unos meses, no cambia absolutamente nada?

Por favor no agravemos la relación, ya deteriorada con la ciudadanía, debemos volver a enamorar al electorado no realizando actos que van de contramano con el sentir de la gente, y que solo parece obedecer algunos intereses personales.

Recordemos que es indiscutible la razón que hace de la UCR parte indisoluble de la historia y el desarrollo institucional de la República. Estos son nuestros antecedentes y nuestra historia Debemos obligatoriamente ponernos a esa altura».

Finalmente, Rotman, remarcó: «Por todo esto, plantear una elección interna para elegir cargos partidarios en medio de esta Pandemia y en cuarentena obligatoria sin fecha cierta de apertura y una cantidad diaria y creciente de Entrerrianos que contraen esta virosis, me parece que es un grave error que la gente no nos perdonará y hasta podemos ser destinatarios del desprecio y hazmerreir de la Ciudadanía.

Por eso Sr. Presidente, y coincidiendo con muchos afiliados, quiero enviarle mi opinión donde pienso que en este momento difícil para los Entrerrianos se deben » prorrogar los mandatos y que la convocatoria para el próximo cambio de autoridades partidarias se lleve a cabo los primeros meses del próximo año». Le puedo asegurar Presidente, que esta medida será muy bien recibida por los afiliados y además, daremos un claro mensaje a la opinión pública, donde los Radicales, haciendo honor a nuestra historia, sabemos separar lo superficial de lo esencial», concluyó.