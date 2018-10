REPORTAJE A HECTOR MAYA .

” Entre Ríos tiene lo oportunidad de bajar la tarifa eléctrica y fomentar el desarrollo “

Esta mañana hablamos con el Senador Nacional Mandato Cumplido Hector Maya, quien en su momento fue autor de la conocida Ley Maya , respecto de la restitución de los fondos de Salto Grande. Debo reconocer que mas allá que mi limite es el Presidente, porque no lo vote y no lo votaría , pero es una señal muy buena que el Presidente Macri ,reconozca la restitución de los fondos de Salto Grande. Esperamos la instrumentación de los fondos y que la Provincia cobre en energía , y que no se pìerda en el desmanejo y la corrupción .