Qué hacer si un comercio no acepta tarjeta de débito

La AFIP tiene una app para denunciar a los negocios que incumplan la nueva norma. A qué otros organismos se puede recurrir.

A partir del jueves, los comercios estarán obligados a aceptar todas las tarjetas de débito para compras de a partir de $100. Hasta ahora, los negocios podían trabajar con al menos un plástico, en operaciones de $10 o más. La nueva norma que impulsó el Gobierno sube el requisito mínimo de compra a $100, pero amplía las opciones de medios de pago electrónico. Ante esta nueva disposición, ¿qué hacer si un comercio rechaza la tarjeta de débito?

Héctor Polino, representante de la organización Consumidores Libres, señaló que hay que hacer unadenuncia ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Secretaría de Comercio Interior, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor o recurrir a las asociaciones de Defensa al Consumidor.

Los reclamos se pueden hacer por teléfono. También, la AFIP tiene una aplicación que se llama Mi AFIP y permite denunciar irregularidades. Para esto hay que descargarla y entrar a la opción “Denunciá con Data fiscal”.La app te da la opción de escanear el código QR del vendedor. Además de denunciar si no acepta la tarjeta de débito como medio de pago, se pueden reportar otras irregularidades como que el local no entrega factura, por ejemplo. El fisco exige informar el CUIT, e-mail de contacto y número de teléfono de la persona que denuncia.Con esos datos, el organismo manda inspecciones a los puntos de venta en etapas. El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, indicó que primero realizan visitas “inductorias” en las que los inspectores notifican a los que no tienen posnet o no lo usan correctamente y les hacen una capacitación rápida. Después hacen una visita “de control” y, si el incumplimiento sigue, labran un acta de infracción. Recién ahí pueden aplicar sanciones, que incluyen clausuras de entre dos y seis días.Por su parte, Polino señaló que reciben muchísimos reclamos sobretodo de pequeños comercios que se niegan a aceptar el pago con débito. “Hay negocios que ofrecen un precio al contado y lo suben si pagás con tarjeta”, advirtió. El representante de Consumidores Libres evaluó que los locales más chicos a veces evitan la tarjeta de débito porque prefieren el dinero en efectivo para hacer compras en el mercado informal, donde consiguen mejor precio si pagan con billetes. Sin embargo, señaló que también es más seguro tener menos dinero líquido en el negocio. Por su parte, los comerciantes aseguran que los costos que deben pagar por cada operación son elevados.

El decreto 933/2018 modifica el 858/2016, que reglamentó la ley 27.253. Esta norma regula los medios de pago electrónicos. Desde el jueves el dispositivo empleado para capturar la transacción (POS, MPOS, PIN PAD o cualquier otro) debe admitir “el cobro mediante todas las tarjetas de débito de las redes a las que estén adheridas más de una entidad financiera autorizada para operar en el país”.

Hasta ahora, cada dispositivo POS acepta las tarjetas asociadas a cada marca. Generalmente, los comercios trabajan con uno para VISA y otro para Maestro y suelen aceptar pagos solo con una de esas dos tarjetas. fuente TN