Procesado, Por Usar El Sentido Común y No Tirar A La Basura Fondos Nacionales

Si darle utilidad después de un año y medio que te llega el dinero de un proyecto presentado a Nación para mejorar y cuidar la salud del Medio Ambiente de tu pueblo,de manera responsable, práctica y eficaz-esmotivo de un procesamiento, por abuso de autoridad, desvió y malversación de fondos al Tesoro Nacional, con las pruebas en la mano y a la vista de todos, se pueden quedar tranquilos, que no me arrepiento de lo que hice y no pienso dar un paso atrás en esta forma de trabajar, porque estoy con mi conciencia tranquila, porque sé que benefició de manera concreta, seria y responsablemente los intereses y más precisamente la salud de cada vecino de Hasenkamp.

Y a las pruebas me remito, porque la única verdad es la realidad.

En primer lugar,mi persona y nuestro Municipio fuimos involucrados en un fallo que al no ahondar en detalles que son relevantes, pusieron en duda nuestra capacidad, honestidad y transparencia en la administración, el uso y manejo de fondos públicos, en lo que refiere a la gestión y administración de recursos nacionales y provinciales que desde hace siete años llevamos adelante.

Desde el primer día, di respuestas a nuestras necesidades informando de todo lo que hacemos ya que es la forma correcta de transparentar el manejo de estos fondos.

En la primera instancia, el Juez Dr. Bonadio habló de Municipios bajo la lupa en su fallo, porque los proyectos presentados resultaron ser deficientes en cuanto a su objeto, cumplimiento y rendición. Me permito decir que esto es una falacia.

Es importante que se sepa que el proyecto GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) de la Municipalidad de Hasenkamp, no es deficiente. A pesar de nuestra poca experiencia en el tema, hemos ido superando las dificultades que se fueron presentando y cumpliendo las metas propuestas para esta primera etapa, que es motivo de esta causa judicial en la que nos vemos involucrados.

Para que quede claro y se disipen las dudas que se generaron, les informo a todos que nos Depositaron en Cuenta Banco Nación María Grande $ 805.600 (Pesos Ochocientos Cinco Mil Seiscientos)

El proyecto cuando se lo preparo, hacía referencia a un presupuesto total de $ 1.673.500 (Pesos Un Millón Seiscientos setenta y tres mil quinientos).

Pero un año y medio después recibimos una transferencia del Ministerio de Medio Ambiente por $ 805.600 en la cuenta abierta para este proyecto y programa en el Banco Nación Suc. Maria Grande a 20 km. de Hasenkamp.

No quiero creer que el Juez que entiende en la causa y me procesa, crea que con ese dinero, podíamos comprar: La Prensa Compactadora Hidráulica, el Tractor, puntas frontal, la Membrana Pead de 1.200 MIC, hacer la Construcción de Cubas, el Camión 0 Km y Compactador de Residuos y los materiales para realizar la construcción del tinglado.

De todas formas y para más información, con ese dinero transferido que llego un año y medio después de presentado el proyecto y aprobado, se compró:

– Un Camión Fiat Iveco

– Un Compactador SCORZA

El sobrante de estas compras,no alcanzaba para la compra del tractor y las puntas frontales, la compactadora hidráulica y la membrana Pead de 1200 MIC para hacer la construcción de cubas.

Antes de que pierda valor, con los Fondos del Tesoro Nacional se compro:

– Materiales para la primera etapa del tinglado

– Mano de obra y techado del tinglado

Este paso o decisión arbitraria para algunos nos permitió dar inicióa la construcción del tinglado para las personas que trabajan en la separación de Residuos Orgánicos e Inorgánicos.

Demás estaría decir, que se está trabajando desde ese momento con un grupo de personas en el basural para mejorar el tratamiento de la basura y los costos del mismo son absorbidos por el municipio.

Todo lo que se COMPRO y se HIZO, se rindió en tiempo y forma por un monto de $803.228,56 pesos. Quedando un remanente de $2.371,44.

Se adjunta planilla de rendición presentada en tiempo y forma a la Sec. de Medio Ambiente Programa GIRSU.

Fuimos auditados en dos oportunidades: la anterior gestión por el Programa para constatar las compras realizadas; y por la actual Gestión Nacional en el mes de junio del2017 sin observación alguna. Ycuando se nos pidió que devolvamos los $2.371,44 (Dos mil trescientos setenta y un Pesos con Cuarenta y cuatro centavos) sobrantes que estaban en la cuenta del Banco Nación, lo hicimos antes del plazo estipulado.

.

Como Pte. Municipal, junto a mi equipo de trabajo estamos seguros de todo lo que estamos haciendo desde el primer día y no fue una decisión unilateral como se pretende hacer creer a la gente, porque cuenta con el aval y voto en mayoría absoluta de los integrantes del Honorable Concejo Deliberante Municipal y debo decir para clarificar aun más el tema, el Tribunal de Cuentas de Nuestra Provincia que audita las cuentas y manejo de los recursos municipales en ningún momento nos observo o marco un mal manejo de los recursos cuando se utilizaron en este tema en particular, ni en ningún otro en estos siete años de trabajo.

Por este motivo pongo a disposición la información que deseen, para corroborar la veracidad de mis dichos y evacuar cualquier duda que se tengasobre este tema que me afecta directamente ya que pone en tela de juicio el manejo transparente y de buena fe de los fondos y bienes municipales y daña mi honorabilidad y la de mi familia ante la sociedad. En grandes ciudades esto puede pasar desapercibido, pero en ciudades chicas como la nuestra o en los pueblos no, porque todos nos conocemos y sabemos lo que somos y hacemos y no podemos permitir que nos engañen y nos juzguen por lo que no hicimos. En mi caso particular puedo decir que todo lo que he expresado, se puede ver, porque realmente se hizo. Todos los vecinos ven pasar a diario el camión y el compactador, y bajo el tinglado, resguardadas de la lluvia o el sol fuerte un grupo de mujeres y hombres realizan las tareas de separación y acopio de plásticos, botellas y cartones que luego comercializan.

Es verdad estoy triste y dolido por esta situación,pero creo en la justicia y en los hombres justos para administrarla. Considero que el que robo debe ir preso sin vueltas, y el que hizo las cosas de buena fe debe estar tranquilo y si le gusta el compromiso social no bajar los brazos y seguir luchando por un pueblo y un País donde el principio de igualdad y sin excluidos sea la mejor bandera.

En Hasenkamp esta es la Gestión que eligió la mayoría, para el manejo de los Recursos Municipales y dar soluciones a Sus Necesidades.

Este soy yo, Juan Carlos Kloss, el Intendente, el Panadero, el Vecino que trata de dar respuestas a los problemas cotidianos, utilizando los recursos Nacionales, Provinciales y Municipales de la mejor manera, pero con la efectividad y transparencia que exige el momento que vivimos.

Juan Carlos Kloss