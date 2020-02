Paraná Campaña tendrá dos torneo cortos

LIGA DE FUTBOL DE PARANA CAMPAÑA

Finalmente nuestra Liga tendrá un Torneo Apertura y un Torneo Clausura en disputa. El primero comenzará el 8 de marzo.

En la noche de este martes el Consejo Directivo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña se reunió con los delegados de los clubes afiliados para establecer qué formato iba a tener el campeonato y la fecha de inicio del mismo.

Al comenzar la reunión el Presidente Ruben Ceballos dio la bienvenida a los presentes y deseándole lo mejor para la nueva temporada. Seguidamente, el Vicepresidente, Daniel Senger, explicó por qué y para qué se habían realizado dos reuniones con los delegados, en el mes de diciembre.

El Secretario, Claudio Moreyra, leyó el Orden del Día que tenía los siguientes puntos a tratar: Formato Torneo Oficial 2020; Fecha de inicio Torneo Oficial 2020; Temas varios. Se abrió el debate para escuchar las opiniones de los dirigentes con respecto al primer punto de la convocatoria. El Presidente de Juventud Sarmiento, Jose Vittori, presentó un nuevo formato de juego. El cual fue explicado por el delegado de Atlético Hasenkamp, Marcelo Cangeri, que mantenía la Zona Sur y Zona Norte, con diez equipos cada una, clasificando el primero y segundo de cada una a cuartos de final; mientras que el tercero, cuarto, quinto y sexto de Zona Norte y Zona Sur avanzaban a octavos de final, cruzándose el tercero con el sexto y así sucesivamente. Esta instancia de jugaría a un solo partido en cancha del mejor clasificado. El mejor clasificado no contaría con ventaja deportiva y se haría cargo de los costos del cuerpo arbitral, por lo tanto que en caso de empate se pasaría a tiempo suplementario y de persistir la igualdad la definición se daría desde el punto de penal. Los cuatro equipos clasificados se cruzarían con el primero y segundo de cada zona en cuartos de final, donde la fase se definiría en partidos de ida y vuelta. Marcelo Cangeri, también, volvió a explicar el formato presentado en diciembre, el cual mantenía la Zona Norte y Zona Sur, con diez equipos, pero la clasificación era para los primeros cuatros de cada zona. Luego de un extenso debate entre los dirigentes el Consejo Directivo decidió votar en dos ocasiones. La primera para saber si se mantendría el formato que se venía utilizando (torneo anual) o dos campeonatos cortos (apertura y clausura) y la segunda, si era elegido el proyecto de dos torneo cortos, saber cuántos equipos iban a clasificar a los play-off, teniendo en cuenta las dos posturas presentadas.

En la primera votación la propuesta de tener dos campeonatos cortos fue la elegida por 13 contra 6 que pretendían mantener el formato anterior. La segunda votación, para saber si con el nuevo formato clasificaban a 4 o 6 equipos a los play-off, estuvo más reñida. La idea de clasificar 6 equipos por zona tuvo 10 votos a favor contra 9 que pretendían clasificar a cuatro equipos por zona. Atlético Hernandarias no estuvo presente en la reunión y por lo tanto no pudo votar.

Se explicó que el nuevo formato que tendrán tanto el Torneo Apertura y como el Torneo Clausura, se jugará de la siguiente forma: Zona Norte y Zona Sur, integrada por los mismos diez equipos cada una, se disputará una sola rueda en la etapa clasificatoria (9 fecha), clasificando el primero y segundo de cada grupo a cuartos de final, mientras que del tercero al sexto de cada zona se cruzarán en octavos de final de la siguiente manera: tercero vs sexto; cuarto vs quinto; quinto vs cuarto y sexto vs tercero. Los octavos de final se jugarán a un solo partido en la cancha del equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones, que deberá abonar los costos arbitrales, pero que no contará con la ventaja deportiva. Es decir que en caso de igualdad se pasará a jugar tiempo suplementario y de persistir la igualdad la definición irá al punto de penal. Luego, los cuartos, las semifinales y la final se definirán a partidos de ida y vuelta. El mismo formato se utilizará en el Torneo Clausura, donde en la etapa clasificatoria se invertirá la localia del Torneo Apertura. El campeón del Apertura y Clausura se enfrentarán en una finalísima para saber quién será el campeón anual.

Luego se pasó al punto dos de la convocatoria que establecía la fecha de inicio del torneo. También se pasó a votación para saber si el Torneo Apertura comenzaría el 8 o 15 de marzo. 12 dirigentes votaron a favor de comenzar el domingo 8 de marzo, sobre 7 votos para iniciar el 15 de marzo.

Además quedó establecido que el mismo formato se utilizará para las Categorías Sub-20 y Sub-17. En la división Sub-20 se acordó que los mayores de edad necesitarán firmar planilla y jugar al menos 5 partidos, de los 9 que tiene la etapa clasificatoria, para jugar los play-off.

Luego se consensuo por las incorporaciones interligas. En el Torneo Apertura se podrán hacer cuatro incorporaciones interligas; mientras que en el Torneo Clausura los equipos que quedaron eliminados en primera ronda del Tornen Apertura podrán hacer dos incorporaciones interligas, los equipos que quedaron eliminados en octavos, cuartos y semifinal del Torneo Apertura podrán incorporar un jugador interligas, por otro lado los finalistas del Torneo Apertura no podrán incorporar cupos interligas.

Antes de ir cerrando la reunión, el Presidente Ruben Ceballos, recordó que el libro de pases para el Torneo Apertura se cerrará el viernes 6 de marzo.