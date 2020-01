PAOLO GOLTZ DEBUTO EN GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA

«MARADONA LE DIO LA CINTA DE CAPITÁN»

Era una alternativa la salida de boca , ya que no jugaba con Alfaro y menos parecía con Angel Russo .Ante quedarse excluido y jugar , eligió lo ultimo , es por ello que firmo contrato con el equipo platense por 6 meses con opción a un año mas y entre las clausulas que contiene el contrato de un jugador , pidió expresamente , si tuviera ofertas del exterior , rescindirá la continuidad en Gimnasia . Debuto ante Velez Sarsfield, el buen equipo de Gabriel Heinze. Puntal de la defensa y Capitán del equipo de Dios . El Tripero no tiene un buen pasar en el torneo y debe ganar la mayor cantidad de puntos , empatar no lo ayuda .-