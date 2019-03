Nuevo sistema de calificación en la Primaria: Los cambios que tendrá la libreta

La libreta de calificaciones para el Nivel Primario en Entre Ríos tendrá un diseño distinto. El primer ciclo se compondrá de seis trimestres. Ya no habrá notas inferiores a 6. Se busca “una mayor inclusión educativa”.

Con el objetivo de garantizar los derechos de los alumnos a ser evaluados desde una mirada integral, flexibilizada con centralidad en la enseñanza, el Consejo General de Educación (CGE), aprobó un nuevo sistema de Evaluación, Calificación, acreditación y Promoción para alumnos de nivel primario.

La principal modificación de la calificación es que cuando un alumno no aprueba, es decir que su nota es menor a 6, en la libreta se pondrá En Proceso de Apropiación de Contenidos.

La misma entra en vigencia para el presente ciclo lectivo y se elaboró por la Dirección de Educación Primaria con aportes de las modalidades y supervisores del nivel.

Al respecto, la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó, ratificó quey que se busca “una mayor inclusión educativa”.La funcionaria puso de relieve que a partir de esta medida “la libreta va a cambiar”, dado que “habrá una para el primer ciclo y otra para el segundo. En el primero se van a encontrar con la unidad pedagógica de primero y segundo grado.“. Por otro lado, las notas irán de 6 a 10. Menor a 6 irá la leyenda En Proceso de Apropiación de Contenidos”.

La Resolución Nº920/19 CGE establece que la calificación representa el desempeño del/la alumno/a en un proceso de aprendizaje que permitirá el reconocimiento de logros esperados para la promoción de las distintas áreas y de acuerdo a la propuesta pedagógica diseñada y desarrollada por el docente a cargo. Un/a estudiante, en un ciclo lectivo y desde una lógica de escuela ciclada, puede transitar el abordaje de los contenidos de uno o más grados, o trabajar en un año un desdoblamiento de contenidos, justificados en una propuesta acordada previamente por los equipos intervinientes y detallada en el Informe.

Las pautas y los criterios con los que se evaluarán los procesos de aprendizaje serán elaborados en forma conjunta por el equipo docente y directivo.

Asimismo, en quienes presenten condición de discapacidad o ?que sin ella? requieran de una propuesta pedagógica flexibilizada, los mecanismos y formatos de acompañamiento, apoyo y evaluación serán acordados por el equipo (docente y técnico). Los aportes de los profesionales externos serán tenidos en cuenta en el marco de la propuesta pedagógica diseñada.

Los equipos directivos organizarán y dispondrán encuentros, acciones y trabajos institucionales con el equipo docente respecto a la elaboración de pautas e instrumentos a ser consensuados por todos ellos.

La comunicación es central en todo proceso de evaluación. Los criterios deben ser explicitados con anterioridad, acordes con los propósitos de la enseñanza y de los contenidos que se desarrollarán para el grado y/o para el ciclo. La comunicación no sólo facilita la toma de conciencia de los logros y lo que aún resta por alcanzar, sino que también amplía las posibilidades de mejora de la enseñanza de los aprendizajes.

Estos logros se traducirán en una escala de base numérica de 6 a 10, buscando evidenciar en dicha escala el recorrido que el/la alumno/a realizó de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta escolar:

En el primer y segundo ciclo, la calificación será: 10 Sobresaliente; 9 Distinguido; 8 Muy bueno; 7 Bueno; 6 Aprobado y En Proceso de Apropiación de Contenidos cuando sea inferior a 5 y el niño no aprueba. Fuente El Once .Com