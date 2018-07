NESTOR LANDRA INTENDENTE DE TABOSSI.

Radio Siglo 21 entrevisto en el programa Infonot al Intendente de Tabossi , Nestor Landra . La primeras opiniones fueron las de la planta de residuos sólidos urbanos que esta en etapa de puesta a punto y por lo tanto ha tomado contacto con la gente de Hasenkamp para que visite el lugar y se hagan los ajustes necesarios .Para Diciembre si todo va bien pondríamos en funciones la recolección diferenciada de residuos .Es prioritarios comprometer a los vecinos y empezar por los mas chicos en las escuelas para crear conciencia lo mas rápido . Sobre la política , fue contundente , no he tenido tiempo de darle la atención, los otros días nos llamo el Gobernador Bordet a una reunión de Intendentes Justicialistas en la Aldea San Antonio ( Departamento Gualeguaychu) .Esta pendiente la reforma política electoral , unos están de acuerdo , otros ponen reparos y que se apruebe pero que se ponga en practica en el 2023. A mi me gusta la Boleta Electrónica , y confieso que no tengo conocimiento si es factible o no . Se que habrá que discutir partidos adentro y en todos los ámbitos de la sociedad .Respecto de la posible candidatura a Diputado , dijo que el Gobernador invito a que se hagan las internas y para ese cargo en Parana Campaña hay mas de 10 postulantes . Concurso en la Municipalidad. En pocos días se dará a conocer quienes de entre los 46 postulantes los que serán elegidos para ocupar los dos cargos vacantes en la Municipalidad de Tabossi.-.

