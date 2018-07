NAHUEL YBAÑEZ ESTUDIA MUSICA Y PROMOCIONA SU NUEVO SHOW.

” SET SOLO ”

Esta tarde recibimos la grata visita de Nahuel Ybañez, ex alumno de la escuela secundaria Nº 47 Eduardo Y Federico Hasenkamp y actualmente estudiante de Música en la ciudad de Santa Fe. En un ida y vuelta repasamos su paso por la secundaria , la formación de sus maestros locales, Dady Iriondo y Ramiro Matteoda . La formación de sus grupos de música con sus compañeros de la secundaria y el llamado a estudiar la música y conocer experiencias nuevas , como llegar a este Show que se llama Set Solo y que lo ha permitido viajar a otras ciudades y presentarlo.Se que este es uno camino y tengo que recorrerlo . También se refirió a su visita a la escuela 47 , donde gracias a los directivos pudo cantarle a los alumnos . Es una experiencia de la que no me voy a olvidar jamas.-