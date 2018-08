Murió este domingo “Pancita” Rodríguez, creador de “Los del Gualeyán”

La música litoraleña está de luto con la lamentable noticia: falleció este domingo en su vivienda de la ciudad de Diamante, Daniel “Pancita”Rodríguez, creador del grupo Los de Gualeyán. Tenía 54 años y por el momento no se confirmaron las causas de esta lamentable pérdida para la música de nuestra provincia. Los del Gualeyán editaron 15 discos. En sus inicios caminaron por los mismos escenarios que Los Hermanos Cuestas y en 1984, grabaron un disco llamado Otra vez con la canción y desde entonces cosecharon un cancionero de casi 200 obras. En ese año fueron los primeros en incorporar un bajo eléctrico al género, no sin respeto y cuidado por las costumbres y la tradición.

En una entrevista, Daniel Rodríguez contó en 2015 que “siempre fuimos de hacer cosas con respeto y miedo de no pasarnos de la raya. En 1987 grabamos un disco con tumbadoras y bongó que para entonces era raro, en 1985 incorporamos el saxo y la batería que aún están en el grupo; pero a todo esto lo hicimos sin perder la identidad, con guitarra y acordeón al frente. Fuimos muy cautos y por eso perduramos y hoy somos de los únicos en la provincia que están en una compañía discográfica”. La empresa a la que hizo referencia es de Santa Fe y son los mismos que graban a Los Palmeras.

“Son muchos años y seguimos de viaje, grabamos, no es fácil permanecer vigentes y con actuaciones”, dijo Rodríguez en aquel momento y agregó: “Tenemos músicos que mantienen viva la llama de crear, son buenos, están compenetrados y cada vez que sale un disco, año por medio, ya trabajamos en juntar material y en hacer selecciones para otro nuevo”.

Rodríguez era hincha de Boca. Fue docente y director, junto a su mujer y durante 18 años, de la escuela rural Nº 20 de Isleta. La mayoría de los integrantes del grupo adaptó sus vidas con trabajos que les permitieron seguir con la música.

“Hoy y en gran parte vivimos de lo que hacemos y desde octubre a abril nos podemos dedicar de lleno a la profesión. Después en junio hasta agosto vienen meses críticos porque los espectáculos son cerrados y la cantidad de gente que asiste es menor. De todos modos hemos logrado una solvencia de actuaciones en los últimos 15 años con una continuidad que al principio no la teníamos”, sostuvo “Pancita” en 2015.

Desde 2007 Los del Gualeyán fueron demandados sin parar y sobre todo en zonas de la provincia de Buenos Aires, aunque Rodríguez aclaró que es en Santa Fe donde más se presentaron. “Nos vemos cada vez más comprometidos y somos los más representativos, legendarios, viejos y frescos, solventes y seguiremos grabando discos y actuando”, señaló.

Cuando andaban con los Cuestas decidieron abrirse, empezar su propio camino y buscaron un nombre que los identifique, que lo puedan llevar como bandera, que hable de la provincia. Se llamaban entonces Los Chamarriteros y secundaban a los hermanos.

Por entonces, uno de los temas más conocidos y que se había consagrado y alcanzado el oro en el disco, era Juan del Gualeyán. En guaraní significa río de los perros y como arroyo entrerriano bautizó al conjunto diamantino.

Los del Gualeyán tienen una trayectoria de tres décadas dedicadas a la música folclórica y todo hace suponer que aún quedan muchas chamarritas entre los acordes de estos hombres.

Para Daniel Rodríguez, vivir en una región litoraleña, con sus ríos y la geografía característica ara algo que le daba a la música nuevos acordes y letras.

“Veo grupos que se largan a medias, prueban, después lo abandonan, van con otra cosa. Con esto tenemos que tener definición y animarse para mejorar lo que se empezó a hacer”, remató hace tres años en una entrevista con diario Uno.