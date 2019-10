MOVILIZACIÓN DE PRODUCTORES EN EL ACCESO A COLONIA MEROU

Los productores llegaron con sus herramientas de trabajos , autos y camionetas , pues entienden que el Poder Judicial esta demorando una solución al conflicto derivado en la denuncia de los grupos ambientalistas y Agmer ( Docentes) . Esas escuelas que están hoy en medio de los campos de los productores fueron levantadas y mantenidas por los abuelos y hoy continuan los padres. Quien va a querer envenenar a sus hijos , que hay productores que hacen las cosas mal , es cierto , también el estado como ente fiscalizador y contralor , no existió y en la actualidad tampoco. Adonde estaban cuando las topadoras arremetieron con el monte nativo , nadie del estado les dijo a los productores ,paren!!! , dejen una franja para evitar los malos olores , pues el monte es un filtro natural . La mayoría de los productos que se aplican tienen la fiscalización de los organismos de controles y deben ser de banda verde , sin impacto para las personas y el ambiente. Que habrá que comenzar a hacer agroecología , eso no se hace con anuncios , se necesita promoción , incentivos fiscales .Porque hoy por hoy el campo en agroecología no es rentable . Hasta las 16 horas de este jueves 24 de Octubre estuvieron al costado de la ruta haciendo oir su voz y que llegue a los jueces que dar respuestas.

