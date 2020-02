MOVILIZACIÓN DE PRODUCTORES EN EL ACCESO A COLONIA MEROU.

COMUNICADO

Hoy 19 de febrero de 2020 al costado de la Ruta Nacional 12 en el acceso a Colonia Merou nos hemos manifestado con nuestros tractores, camiones y maquinarias agrícolas productores que hacemos visible el reclamo de los Caminos Rurales, caminos de la producción que hoy están en total abandono.

Nos urge se tomen decisiones provinciales en cuanto a las modificaciones que de deban hacer en el organismo de Vialidad Provincial y que el Gobernador Gustavo Bordet tome una vez por todas como eje de su gestión una política de Estado con infraestructura adecuada a las reales necesidades que el campo está teniendo. El poder Legislativo trabaje en dar herramientas que descentralicen a Vialidad Provincial y los Consorcios Camineros sean útiles para el mejoramiento de nuestros caminos.

No podemos seguir colgados de un Decreto para el uso de Fitosanitarios en Entre Ríos. Que tengamos una Ley consensuada, participativa con los verdaderos actores al tema en cuestión, para tener los productores entrerrianos una Ley de Fitosanitarios Sustentable y posible.

La Asfixia Fiscal está demostrada en este grito nacional de Basta de aumentarnos los impuestos hasta tanto no veamos el ejemplo de los gobernantes de bajar los costos de las política y disminuir considerablemente los privilegios y dejar de otorgar Nuevos cargos políticos innecesarios.

Queremos agradecer a los medios radiales, periodísticos y de tv que estuvieron presentes, a los que llamaron para notas por via telefónica, a Gendarmería, a las empresas privadas, a todos los productores, filiales que enviaron sus representantes como así también de la mesa de enlace provincial.

Con el Campo Unido y Trabajando, Argentina tiene Futuro!!!!!!

Relacionado