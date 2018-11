Más de 200 estudiantes y docentes representan a Entre Ríos en la Feria Nacional de Innovación Educativa

La provincia de Entre Ríos, con más de 50 trabajos de investigación participa de la Feria Nacional de Innovación Educativa que se desarrolla en el predio Ferial de Córdoba. El evento comenzó este lunes y se extenderá hasta el viernes 30 de noviembre.

La delegación de estudiantes y docentes de la provincia reúnen alrededor de 200 personas, y es coordinada por el equipo de Actividades Científicas y Tecnológicas del Consejo General de educación (CGE). En ese sentido, el referente de la coordinación, Martín de la Torre, destacó el esfuerzo de los estudiantes y docentes por haber llegado a la instancia nacional.

Luego del acto inaugural, el coordinador del CGE, Martín de la Torre, visitó los stands de la provincia, felicitó a los equipos por haber llegado a dicha instancia, dialogó con ellos, y los instó “a seguir trabajando con dedicación para alcanzar sus metas y superarse día a día”.

Sobre le importancia del evento, De la Torre, dijo que “es una experiencia única, que permite a los estudiantes intercambiar experiencias con sus pares, conocer y enriquecer sus propias propuestas”.

Cabe señalar, que los más de 1.000 trabajos de todo el país que participan de la Feria, serán evaluados por un equipo conformado por docentes de todas las jurisdicciones participantes. El proceso de evaluación comenzó este lunes y se extenderá hasta el jueves, mientras que el viernes se darán a conocer los resultados finales.

De la provincia de Entre Ríos, participan 20 evaluadores, quienes junto a sus pares de todo el país evaluarán los proyectos educativos durante cuatro días.

Las temáticas abordadas por los equipos son de la más variada índole, entre ellas: Ciencias Naturales; Formación Ética y Ciudadana; Educación Artística; Emprendedorismo – Emprendimientos productivos y servicios; Enseñanza de las Ciencias Sociales; Ambiente; Educación Tecnológica; Educación Agrotécnica, – Matemática, Lengua, Educación Física, entre otras del diseño curricular.

De la provincia participan los siguientes proyectos:

-“A Buen Entendedor, Pocas Palabras”. José Rafael Hernández de Feliciano;

-“Akator 114”. General Ramírez, departamento Diamante. Escuela Técnica Nº 114, Justo José De Urquiza;

-Aro Magnetico “Parte 2”. Tala. Escuela de Educación Técnica Nº1 “Dr. Osvaldo Magnasco” de Tala;

-“Atr Contra El Ruido”. Feliciano. Escuela Normal Superior Ramón de la Cruz Moreno;

-“AvantGarde”. Gualeguaychú;

-Bio-Liquien- Contaminador. Federación. Secundaria Nº12;

-Buscando Nuevos Caminos. D- 182 “Paraná High School” de Paraná;

-Caja De Sonidos Y Ritmos. Gualeguay, escuela primaria NINA Nº 32;

-“Colmenagro”. Islas del Ibicuy. Escuela de Educación Agrotécnica Nº 144 “M. Echaguibel”;

-“Dificultades Ante La Alfabetización Científica”. Concordia. I.S.D.I.C.A.;

-“Ducha Atr”. Tala. Escuela Osvaldo Magnasco;

-(Eco)2 Suero. Tala. Escuela de Educación Agrotécnica N° 51 Gobernador Maciá;

-“El Sustituto Perfecto”. Federación. Escuela N° 60 Malvinas Argentinas;

-“Expresiones De Una Nación”. Villaguay. ISFD Martiniano Leguizamón;

-Geografía De Oportunidades. Gualeguaychú. Escuela de Educación Técnica N°1 Alférez de Navío José María Sobral;

“Guardianes Del Entorno”. D 46 “San José” de Colón;

-H20. Nogoyá. Secundaria Nº 10, 20 de setiembre;

-Kanneonn. Escuela de Educación Técnica N° 1 Pedro Radio de Victoria;

-Lacto Suero… Utilizar Para No Desechar. Tala. Escuela de Educación Agrotécnica N° 51 Gobernador Maciá;

-La Fuerza Del Ajedrez. Secundaria N° 17 Martín M. de Güemes de Concordia;

-“Lo Natural A La Mesa”. Villaguay. Escuela de Educación Agrotécnica Nº 2;

-“Mente Vs Calculadora”. Colón. Escuela primaria 83;

-Morinagua. Secundaria N° 2 Juan María Ibañe de Victoria;

-Museo del Inmigrante. Normal Superior Olegario Víctor Andrade Gualeguaychú;

-“No más RUIDOS… en el aula!!!”. Gualeguaychú. Escuela de modalidad especial Nº 23 Emanuel;

-Payaenfermeros, La Risa Sana. Islas Del Ibicuy. Extensión Áulica Del Instituto de Formación Docente Continua De Villa Paranacito;

-“PrivacyInvaded”. Secundaria N° 17 Martín M. de Güemes de Concordia;

-Profundizando. D- 182 Paraná High School de Paraná;

-Programación Creativa. Secundaria y Superior N° 7 José Manuel Estrada de La Paz;

-Prototipo Dispositivo 3d. Escuela de Educación Técnica N° 4 Anexo FP de Diamante;

-Qr Semillas. Nogoyá. Crucero Ara Gral. Belgrano 49 Agrotécnica;

-“¡Qué Parto, El Parto!”. Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 5 “Luis N. Palma” de Gualeguaychú;

-Semáforo Interactivo. Escuela de Educación Técnica N° 45 F. B. Meyer, de San Salvador;

-S.I.R. Escuela de Educación Técnica N° 2 José Ma. Colombo, de Gualeguaychú;

-S.I.S.E. Escuela de Educación Técnica N° 5 de Nogoyá;

-#Sosinvasoresenmicelular. Secundaria N° 22 Mariano Moreno de Concordia;

-“Taller De Expresión Corporal”. Secundaria N° 22 Mariano Moreno de Concordia;

-Te Cuido, Me Cuido, ¿Me Cuidas?. Nina N° 26 “Justo José de Urquiza” de Tala;

-“Teoría – N – Aìro?t”. N° 69 “Mercedes San Martín de Balcarce” de Gualeguaychú;

-Tranquera Del Mercosur. Escuela José Manuel de Estrada de Federal;

-Tronzadora. Escuela de Educación Técnica N° 34 de Paraná;

-Una Base Para Mi Escuela. Villaguay. Escuela de Educación Técnica Nº 1 Etchebarne;

-“Una Plaza Para Mi Barrio”. Escuela N° 100 Fragata Libertad de La Paz;

-“Una Plaza Para Mi Pueblo”. Uruguay. Escuela N° 16 Bernardino Rivadavia;

-“Unos Sobre Otros, Los Ladrillos Van”. Escuela Privada N° 237, San Salvador;

-Un Sueño Posible. Uruguay. ESJA N° 12;

-Visualmente Correcto. Escuela de Educación Técnica Nº 1 España de La Paz;

-Vos Leés, Yo Leo. Escuela de Educación Técnica N°1 España, de La Paz;

-“Yo También Puedo Ser Un Artista”. Unidad Educativa de Nivel Inicial N° 251 de Diamante;

-¿Y Si Hacemos Un Libro? Construyendo Nuestros Propios Soportes Textuales. Instituto de Educación Superior Federico Leloir, de Gualeguay;

-YutCjuimenUgAtit Am Ten. Villaguay. Escuela Secundaria Nº 16 Cuenca del Gualeguay de Villaguay.

Feria Nacional de innovación Educativa

La Feria Nacional de Innovación Educativa es organizada y gestionada por el Programa Nacional de Feria de Ciencias y Tecnología dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Consiste en un espacio de encuentro en el que estudiantes y docentes profundizan el proceso de enseñanza y aprendizaje, comparten experiencias educativas, constituyendo el escalón más importante en el trayecto investigativo.

(Prensa Consejo General de Educación)