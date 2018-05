MANUEL RUIZ MORENO

Al poco tiempo de llegar a Hasenkamp te conocí y entablamos una amistad que no se altero con el correr de los años…supe de tu amor por Atlético Hasenkamp y la comparsa Marumba. En la soledad donde mejor sacabas a relucir , tu talento, tu capacidad . Por el trabajo diario , ese que le traía el pan a la familia y el creativo, que combinaba colores plumas , lentejuelas para que la Marumba de tus amores Brille con Luz propia. Decidiste por algo que solo vos sabias, partir de este mundo. Que la tristeza y el dolor interminable de tu familia , de Tania que soltó su ala creativa y por tu ayuda ocupo el cargo de Diseñadora de la Comparsa, no la aleje y en tu memoria por todo lo que le has dado a Marumba, saque de ella lo mejor…Esta foto es el reflejo de tu manera de trabajar ..Que en Paz descanses.- Omar Telmo Gemignani.-