MADRUGARES DE SCHOENSTTAT TENDRÁN UN ENCUENTRO .

“SÁBADO 28″

Hector Aquino y Fabian Godoy integrantes de el grupo de Madrugadores de Hasenkamp llegaron a Radio Siglo 21 para contar sobre las actividades programadas . Respecto del Salón , dijo Aquino, tomamos la decisión de parar la campaña para no entorpecer con la de la Iglesia que juntaba fondos para reparar la Parroquia San Jose. En estos días retomamos la actividad y estamos estudiando que hacer con los fondos para continuar con la construcción del mismo. Contaron de las visitas que están haciendo a localidades que participan de la peregrinación y no cuentan con Ermita de la Mater , hacer las gestiones y construir . Días pasados viajamos a Alcaraz y encontramos muy buena predisposición de las autoridades municipales. Aceptaron el pedido , nos donaron el terreno y el Arquitecto esta elaborando el proyecto para emplazar en un plazo no muy lejano la Ermita en Alcaraz. Así viajamos en las mismas condiciones a Sauce de Luna , que tiene Ermita al igual que Federal.Todos los sábados nos juntamos para rezar el Santo Rosario y prepararnos espiritualmente para el viaje a Córdoba , al Encuentro Nacional de Madrugadores , de acá son 8 los que viajan. Para solventar los gastos de traslado ,organizamos eventos para recaudar fondos. El Sábado 29 a las 9 queremos hacer una gran reunión para las futuras Alianzas con la Mater . Es un encuentro para todos , se hará en el Salón Parroquial y luego comeremos algo calentito y nutritivo. Un tema no menor es que se esta organizando las mujeres Madrugadoras a rezar en la Ermita, lo hacen el sábado que no van los hombres .