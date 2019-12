Lucía Varisco fue electa Delegada de la Juventud Radical al Comité Nacional

La actual diputada provincial, elegida en las últimas elecciones y que asumió recientemente por cuatro años conformando el bloque de Cambiemos en la Cámara baja provincial, Lucía Varisco, fue electa como Delegada al Comité Nacional de Mayores de la Unión Cívica Radical (UCR). El Plenario de Delegados para la renovación de autoridades de la Juventud Radical Nacional que como cada dos años, es convocado, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, siendo electa nueva presidenta, Belén Perez, quien sucederá a otra mujer, Luciana Rached (primera presidente mujer de la JR Nacional) La dirigente del radicalismo de Paraná. llega a ese cargo nacional, luego de ocupar distintos lugares en la conducción provincial y la presidencia de la Juventud Radical de Paraná. Lucía Varisco se mostró agradecida por la nueva responsabilidad que le tocará de aquí en adelante, valoró el protagonismo y el fuerte compromiso con temas trascendentes, tanto de la presidente saliente como de la nueva conducción.

Dijo que es un desafío «que me honra e interpela a una mayor responsabilidad y el que ejerceré con mucho compromiso y dedicación como lo he hecho en cada lugar que me ha tocado ocupar. Son tiempos de protagonismos políticos y sociales a los que no tenemos permitido renunciar. Las mujeres llegamos para quedarnos y liderar estos procesos que vienen”, señaló la flamante Delegada al Comité Nacional, no sin antes dejar una reflexión que sintetiza el espíritu de las mujeres en los desafíos de los tiempos por delante: “Si una mujer entra en política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran en política, cambia la política», refrendó.