Los primeros semifinalistas – LFPC

En la tarde del sábado(13-10-18) se disputaron dos partidos de vuelta de Categorías Sub-20 y dos partidos de vuelta de Sub-17 del Torneo “COPA GOBIERNO DE ENTRE RIOS – Secretaria de Deportes” y quedaron los primeros clasificados a Semifinales.

Atlético Hasenkamp jugó con sus dos categorías juveniles, en “Tercera” empató con Deportivo Bovril, pero hizo valer el gol de visitante, y en “Segunda” venció a Atlético Unión. De esta forma Atlético Hasenkamp clasificó con las dos categorías a semifinales.

En la cancha de Atlético Sarmiento se completaron las otras dos revanchas. El local se hizo fuerte ante Atlético Arsenal en Sub-17 y avanzó a semifinales, mientras que Asociación Cultural eliminó a Cañadita Central en Sub-20.



Resultados de la Categoría Sub-20

Asociación Cultural (4): Agustin Yung, Matias Schmidt, (*) Eduardo Ferreyra, (*) Santiago Gieco, Thomas Gimenez, (*) Franco Diaz, Jeremias Torres, Cristian Zarate, Lautaro Ruhl, Enzo Medrano, (*) Joaquin Sanchez.

Cañadita Central (1): Lautaro Alonso, Octavio Paul, Ignacio Picarella, Valentin Fontana, (*) Rodrigo Robledo, (*) Mariano Solier, (*) Thigo Sauthier, Cesar Todone, Luca Cogno, (*) Lautaro Sosa, Bruno Sosa.

Síntesis: Goles: Santiago Gieco, Joaquin Sanchez, Franco Diaz -2- (AC); Mariano Solier (C). Expulsado: Heinze – DT- (AC); Solier (C). Amonestados: Diaz, J. Torres, Ruhl, Sanchez, Muller (AC); Fontana (C). Cambios: Gonzalo Muller por Sanchez, Franco Piedra Buena por Ruhl, Marcos Rios por Medrano (AC); Alexis Morales por Robledo, Mauricio Bruno por B. Sosa (C). (*) Jugadores Mayores. Arbitro: Walter Monzon.

Atlético Hasenkamp (2): (*) Sebastian Borghetto, Rodrigo Retamar, (*) Isaias Tano, (*) Walter Grandolio, (*) Cristian Fernandez, Valentin Vergara, Thiago Godoy, Lautaro Ramirez, Mauro Villagra, Ezequiel Romero, Facundo Leiva.

Atlético Unión (1): Miguel Derfler, (*) Alejandro Holzeier, Juan Pagliaruzza, Gabriel Floschaver, (*) Matias Farias, (*) Kevin Bressan, Lucas Miño, Alexis Ferster, (*) Brian Pagnone, Martin Vera, Alexis Schmidt.

Síntesis: Goles: Thiago Godoy, Ezequiel Romero (H); Cristian Bogado (U). Amonestados: Fernandez, Romero (H); Miño (U). Cambios: Ivan Druetto por Ramirez, Yamil Schiebert por Leiva (H); Carlos Romero Pagnone, Cristian Bogado por Pagliaruzza, Agustin Haberkorn por Ferster (U). (*) Jugadores Mayores. Mario Estecho.



Resultados de la Categoría Sub-17

Atlético Hasenkamp (0): German Wiesner, Lautaro Battisti, Nicolas Gonzalez, Jeronimo Lopez, Juan Trepo, Julian Gonzalez, Matias Mendoza, Jeronimo Luna, Alejo Muller, Juan Morales, Renzo Ramirez.

Deportivo Bovril (0): Rafael Vera, David Simi, Rodrigo Martinez, Enzo Bravo, Franco Lanzi, Tomas Oroño, Osvaldo Scaraffia, Franco Cardozo, Victor Maidana, Abdul Tome, Matias Leiva.

Síntesis: Expulsado: Lanzi (DB). Amonestados: Lopez, Mendoza, Muller (H); Simi, Martinez, Cardozo, Baez (DB). Cambios: Camilo Rodriguez por Luna (H); Axel Baez por Oroño, Lucas Mignola por Scaraffia (DB). Arbitro: Nahuel Herrera.

Atlético Sarmiento (1): Mauro Schmidt, Juan Beisel, Matias Ruhl, Santiago Villarroel, Facundo Sterzer, Facundo Neiff, Maximiliano Rivas, Martin Kloss, Martin Espinosa, Facundo Schonfeld, Tobias Zarate.

Atlético Arsenal (0): Facundo Contardi, Marcelo Alveira, Angel Alcantara, Maximo Olmos, Juan Mendez, Adrian Amend, Gonzalo Leiss, Facundo Gonzalez, Isaias Sosa, Mariano Landra, Brian Becker.

Síntesis: Gol: Martin Espinosa (S). Expulsados: Zarate (S); Gonzalez (A). Amonestados: Ruhl, Rivas, Schonfeld (S); Mendez, Becker (A). Cambios: Gonazlo Schmidt por Kloss, Joaquin Fernandez por Schonfeld (S); Martin Slobochzian por Olmos, Facundo Duarte por Alcantara, Brandon Torres por Becker (A). Arbitro: Ivan Monzon.