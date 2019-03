LIGA NACIONAL DE FUTBOL DE AMPUTADOS

Franco Winter jugador Hasenkampense nos conto que acompaño a su par Pesoa a la ciudad de Mercedes Buenos Aires , pues el sábado pasado todos los representantes de los equipos nucleados en FAFA para organizar y sortear la nueva liga.

Torneo corto

Dos zonas

Corrientes. Rosario

Chaco. Mar del Plata

Tucumán. Córdoba

Entre Ríos. Mendoza

Bs As

Instancia final

El primero de cada zona contra el segundo de cada zona, un partido para semifinales y un partido en la final y un partido por el tercer y cuarto puesto

Para disponer del lugar de los partidos finales se postulan Rosario, Córdoba, Tucumán, Chaco y Bs As, presentando cada uno un proyecto teniendo en cuenta el hospedaje para 70 personas (4 equipos y directivos) desde el viernes a medio día hasta el domingo a medio día

A partir de viernes a medio día llegada de delegaciones, sábado a la mañana desayuno y partidos de semi, almuerzo a medio día y a la tarde la final, entrega de premios y cena

Domingo despedida de delegaciones

Fixture

Zona 1

Fecha 1, 18 de mayo

Chaco vs Entre Ríos

Tucumán vs Corrientes

Fecha 2, 15 de junio

Entre Ríos vs Tucumán

Corrientes vs Chaco

Fecha 3, 20 de julio

Tucumán vs Chaco

Entre Ríos vs Corrientes

Zona 2

Fecha 1, 18 de mayo

Bs As vs Mendoza

Rosario vs Córdoba

Libre Mar del Plata

Fecha 2, 15 de junio

Mendoza vs Mar del Plata

Córdoba vs Bs As

Libre Rosario

Fecha 3, 20 de julio

Mar del Plata vs Córdoba

Bs As vs Rosario

Libre Mendoza

Fecha 4, 17 de agosto

Córdoba vs Mendoza

Rosario vs Mar del Plata

Libre Bs As

Fecha 5, 21 de septiembre

Mar del Plata vs Bs As

Mendoza vs Rosario

Libre Córdoba