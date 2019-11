Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Torneo Oficial 2019

Domingo 24 de noviembre de 2019

Semifinales de Ida

Atl. Hasenkamp (1): J. Valentinúz; C. Romero, G. Ziegler, N. Schiebert, C. González; C. Fernández, I. Godoy, N. González; A. Seita, C. Gareiz y T. Godoy. DT: Gastón Spessot.

Independiente FBC (1): S. Bertoldi; L. Pecker, C. Rivas, P. Aguirre, N. Alegre; C. Herlein, L. Aguirre, M. Fernández; R. Aguirre, F. Aguirre y R. Fabre. DT: Raúl Dipancracio.

Cancha: Hugo Ruiz Moreno de Hasenkamp. Goles: Alejandro Seita (H) y Roberto Aguirre (I). Expulsado: Germán Ziegler (H). Amonestados: Romero, I. Godoy y Retamar (H). P. Aguirre, R. Aguirre, C. Herlein y L. Aguirre (I). Cambios: en Atlético, R. Retamar por Fernández y B. González por Seita. En Independiente: C. Ruiz Díaz por L. Aguirre. Arbitro: Diego Masiello.

****************

Viale FBC (0): L. Rodríguez; E. Moreira, B. Nickel, A. Galliussi, O. Rodríguez; F. Weimer, N. Siebenlist, J. Villalba; J. Alzugaray, L. Osuna y P. Rodríguez. DT: Humberto Pérez.

Atl. Arsenal (0): G. Vergara; E. Olechart, M. Salas, D. Vogel, F. Lozano; L. Figueroa, F. Córdoba, A. Burdesse, K. Santa Cruz; L. Flores y K. López. DT: José Mancuello.

Cancha: Viale FBC. Expulsado: Osvaldo Rodríguez (V). Amonestados: Nickel, Siebenlist y P. Rodríguez (V). Salas, Olechart, Vogel, Flores, Santa Cruz y Martínez (A). Cambios: en Viale FBC, M. Rodríguez por Villalba y N. Albornóz por P. Rodríguez. En Atlético: D. Martínez por Santa Cruz, I. Dalinger por Figueroa y L. Arredondo por Lozano. Arbitro: Juan Bonnin.

****************

Sub 20 (Semifinales de ida)

Atl. Hernandarias 2-Viale FBC 2

U. A. Cerrito 2-U. Alcaraz 1

Sub 17 (Semifinales de ida)

Seguí FBC 1-Viale FBC 3

Atl. Hasenkamp 2 –Asoc. Cultural 2