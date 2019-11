EL PROXIMO MARTES, DESDE LAS 20:30 HS, SE REALIZARA EL SORTEO CORRESPONDIENTE A LAS SEMIFINALES DE PRIMERA DIVISION, SUB-20 Y SUB-17 DEL TORNEO OFICIAL DE LA LIGA DE FUTBOL DE PARANA CAMPAÑA.

En la tarde de este domingo se disputaron los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, en Primera División, Sub-20 y Sub-17.

En Primera División, Atlético Arsenal, Viale FBC, Atlético Hasenkamp e Independiente FBC clasificaron a Semifinales.

En Sub-20, Unión Alcaraz, Unión Agrarios Cerrito había accedido a Semifinales el día sábado, mientras que en la tarde de este domingo, Viale FBC y Atlético Hernandarias lograron clasificarse a la siguiente instancia.

En Sub-17, Seguí FBC y Asociación Cultural lograron la clasificación el sábado por la tarde, mientras que este domingo Viale FBC clasificó a Semifinales. Solo resta saber quién será el cuarto clasificado en esta división que saldrá de la llave entre Atlético Hasenkamp y Cañadita Central, que disputaron el partido de ida.

Independiente FBC (3): Sebastian Bertoldi; Cristian Martínez, Carlos Rivas, Pablo Aguirre, Nelson Alegre; Leandro Aguirre, Marcelo Fernández, Saul Leguizamón; Roberto Aguirre, Facuando Aguirre, Ruben Fabre. DT: Raúl Dipancracio.

Seguí FBC (0): Fabricio Schmidt; Manuel Riquel, Maximiliano Banega, Nestor Sione, Emiliano Núñez; Gerall Hernández, Julian Martínez, Francisco Ramírez, Luciano Almeira; Martin Giménez, Osvaldo Ludi. DT: Cristian Pontti.

Cancha: Dr. Federico Cocco de Hernandarias. Goles: Facundo Aguirre, Saúl Leguizamón y Rubén Fabre. Expulsados: Maximiliano Banega y Osvaldo Ludi (S). Amonestados: P. Aguirre, R. Aguirre y Leguizamón (I). Sione (S). Cambios: en Independiente, C. Ruiz Díaz por Martínez. En Seguí FBC: M. Correa por Giménez, J. Espinoza por Martínez y L. Albeira por Riquel. Arbitro: Juan Hernández. Partido de ida: Seguí FBC 3-Independiente 2.

Atlético Arsenal (0): Gustavo Vergara; Ezequiel Olechart, Maximiliano Salas, Lucas Vogel, Franco Lozano; Leandro Figueroa, Federico Córdoba, Agustin Burdesse, Rodrigo Hernández; Lusi Flores, Kevin López. DT: José Mancuello.

Unión Aagrarios Cerrito (0): Renzo Correa; Aandres Catelani, Edgardo Benítez, Emanuel Tomassini, Leonardo Richrad; Franco Omarini, Milton Benítez, Mauro Benítez, Milton Schoenfeldt; Angel Benítez, Ivan Aguilar. DT: Omar Verón.

Cancha: Arsenal de Viale. Amonestados: Córdoba, Burdesse, Flores y Hernández (A). Catelani, Tomassini, Richard y Schoenfeldt (UAC). Cambios: en Atlético, I. Dalinger por Córdoba, K. Santa Cruz por Flores y D. Martínez por Burdesse. En Unión: M. Zampieri por A. Benítez y R. Seimandi por Catelani. Arbitro: Roberto Lima. Partido de ida: Cerrito 1-Arsenal 1.

Viale FBC (4): Lucas Rodríguez; Brian Nickel, Agustin Galliussi, Osvaldo Rodríguez; Flavio Weimer, Neri Segovia, Nicolas Siebenlist, Joan Villalba; Joel Alzugaray, Lautaro Osuna, Pablo Rodríguez. DT: Humberto Pérez.

Cañadita Central (1): Gabriel Brasseur; Federico Riquel, Martin Montórfano, German Zapata, Nicolas Riquel; Jose Spinelli, Hector Albornóz, Hernan Cepelotti; Walter Tabares, Joaquin Bottegal, Misael Holotte. DT: Diego Ciarroca.

Cancha: Viale FBC. Goles: Joel Alzugaray, Flavio Weimer, Lautaro Osuna y Joan Villalba (V) y Joaquín Bottegal (CC). Expulsado: Cristián Holotte (CC). Amonestados: B. Nickel, Siebenlist, Weimer y Miño (V). Montórfano, Albornóz, Zapata y Cepelotti (CC). Cambios: en Viale FBC, J. Donda por P. Rodríguez y M. Miño por Villalba. En Cañadita: R. Moratto por Montórfano, A. Metz por N. Riquel y E. Merlo por Spinelli. Arbitro: José Belásquez. Partido de ida: Cañadita 1-Viale FBC 1.

Atlético Hasenkamp (4): Jose Valentinúz; Renzo Ramírez, German Ziegler, Cristian Romero, Cristian González; Cristian Fernández, Inalen Godoy, Nicolas González, Ariel Schwaigert; Alejandro Seita, Cristian Gareiz. DT: Gastón Spessot.

Atlético Unión (1): Nestor Fernández; Leonel Gómez, Diego Friss, Agustin Manfroni, Matias Wasinger; Simon Fernández, Francisco Rothar, Mauro Goette, Alejandro Medrano; Marcos Leicker, Dario Racig. DT: Walter Friss.

Cancha: Hugo Ruiz Moreno de Hasenkamp. Goles: Nicolás González, Cristián Gareiz-2- y Rodrigo Retamar (H) y Darío Racig (U). Expulsado: Renzo Ramírez (H). Amonestados: Romero, Gareiz, Schwaigert y Seita (H). Gómez, Goette, Manfroni y Fernández (U). Cambios: en Hasenkamp, T. Godoy por Schwaigert, N. Schiebert por Fernández y R. Retamar por T. Godoy. En Unión: J. Keiner por Fernández, J. Pérez por Leicker y R. Romero por Gómez. Arbitro: Lucas Muga. Partido de ida: Unión 2-Hasenkamp 2.

CATEGORIA SUB-20

Viale FBC (2): (*) Luis Zapata, Valentin Ringlofer, (*) Geronimo Urchueguia, Francisco Siebenlist, Jonathan Zapata, Lautaro Nani, Natanael Olmos, Santiago Molina, Diego Correa, Octavio Taborda, Agustin Alveira.

Atlético Arsenal (0): (*) Jorge Fischer, Ivo Foletto, Angel Alcantara, Franco Albornoz, Marcelo Alveira, Ary Buxman, Bruno Guevara, Juan Mendez, Marcos Miño, Laureano Breckel, Cristian Albeira.

Síntesis: Goles: Diego Correa, Octavio Taborda (V). Amonestados: Siebenlist, Zapata, Olmos, Alveira (V); Foletto, Leiss (A). Expulsados: Correa, Taborda (V); Alveira, Buxman, Albeira, Guevara, Albornoz, Foletto, Miño, Escobedo (A). Cambios: Igancio Beaud por Olmos (V); Pedro Popp por Breckel, Gonzalo Leiss por Alcantara (A). Árbitro: Ariel Correa. (*) Jugadores Mayores. Global: (*) Viale FBC 3-1 Atlético Arsenal. (*) Clasificó a Semifinales.

Atlético Hernandarias (2): (*) Alan Fritzler, Gonzalo Ortiz, Tomas Canton, Nehemias Balbuena, (*) Juan Gomez, Hernan Arevalo, Maximi Isla, (*) Nicolas Barrios, Eric Acevedo, (*) Ariel Barrios, Alejandro Galeano.

Deportivo Bovril (1): (*) Giuliano Farias, Ariel Naiff, Franco Cardozo, Narciso Olivo, Abdul Tome, Juan Farias, (*) Rodrigo Oves, Omar Ladner, Osvaldo Scarafia, Alexis Espinoza, Diego Goro.

Síntesis: Goles: Juan Gomez, Hernan Arevalo (H). Expulsados: Balbuena, Arevalo, Acevedo (H); Martinez (DB). Amonestados: Galeano, Romero (H); Cardozo, Olivo, Oves (DB). Cambios: Laureano Faes por Isla, Agustin Simon por Gomez (H); Santiago Lopez por Ladner, (*) Miguel Martinez por Goro, Lautaro Khun por Naiff (DB). Árbitro: Gabriel Ibarra. (*) Jugadores Mayores. Global: (*) Atlético Hernandarias 3-2 Deportivo Bovril. (*) Clasificó a Semifinales.

Sub-17

Viale FBC (1): Nereo Tablada, Santino Foletto, Jeronimo Reisenauer, German Schwindt, Antonio Dagostino, Esteban Izaguirre, Valentin Salomone, Cristian Albornoz, Federico Vega, Nazareno Zavallo, Ariel Pusch.

Atlético Arsenal (0): Luciano Romero, Adrian Amend, Joaquin Chaparro, Ariel Olmos, Amilcar Bauman, Matias Mayer, Isaias Sosa, Brandon Torres, Mirko Heft, Kevin Taborda, Benjamin Heft.

Síntesis: Gol: Cristian Albornoz (V). Expulsado: Albornoz (V). Amonestados: Zavallo, Pusch, Monges (V); Olmos (A). Cambios: Sergio Monges por Vega, Tomas Grinovero por Pusch (V). Árbitro: Mario Estecho. Global: (*) Viale FBC 2-1 Atlético Arsenal. (*) Clasificó a Semifinales.

Atlético Hasenkamp (0): Angel Bay, Luciano Schneider, Franco Fernandez, Julian Gonzalez, Juan Treppo, Jeremias Payer, Nicolas Estefani, Geronimo Luna, Alejo Muller, Guillermo Zarate, Facundo Godoy.

Cañadita Central (1): Luis Villarreal, Catriel Metz, Ulises Borgetto, Ezequiel Villaverde, Alexis Morales, Milton Spinelli, Lazaro Moreyra, Gustavo Seip, Nahuel Bianchi, Mauricio Bruno, Lucas Pagani.

Síntesis: Gol: Lucas Pagani (C). Amonestados: Treppo, Muller (H); Morales, Spinelli, Bianchi (C). Cambios: Julian Tortul por Muller, Lucas Ibarrola por Luna (H); Teo Troncoso por Moreyra, Roman Petrussi por Metz, Mauricio Schaab por Seip (C). Árbitro: Fabian Balbuena. (Ida)