LIGA DE FUTBOL DE PARANA CAMPAÑA

En la tarde de este domingo se disputó la 13° fecha del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Zona Norte

Juventud Unida (1): Eduardo Ramírez; Hugo Martínez, Ramiro Ramírez, Diego Aguirre, Yamil Graciani; Miguel Donda, Jonathan Larrea, Alexis Godoy, Sergio Espinoza; Milton Moro, Emiliano Pellegrini. DT: Gerónimo Moro.

Juventud Sarmiento (1): Emanuel Jacob; Miguel Irrazabal, Gaston Acosta, Martin Llanez, Nicolas Jacob; Gabriel Alarcón, Rodrigo Acosta, Sebastian Landra, Brian Botto; German Acosta, Diego Velásquez. DT: Rolando Céparo.

Cancha: Juv. Unida de Bovril. Goles: Jonathan Larrea (JU) y Diego Velásquez (JS). Amonestados:Donda y Herlein (JU). Jacob y Botto (JS). Cambios: en Juventud Unida, D. Espinoza por Larrea, J. Luna por Pellegrini y R. Herlein por S. Espinoza. En Juventud Sarmiento: J, Bay por Jacob, A. Miño por Botto y G. López por Irrazabal. Arbitro: Gabriel Damiani.

Unión Alcaraz (1): Agustin Barreto; Juan Santinoni, Fernando Moyano, Sebastian Bravo, Angel Ferreyra; Octavio Racig, Federico Rodríguez, Jonas Boyero, Misael López; Diego González, Andres González. DT: Gustavo Trotbil.

Deportivo Bovril (1): Fernando Invernizzi; Narciso Olivo, Amilcar Olivo, Jose Barbósa, Maximiliano Rodríguez; Jose Martínez, Francisco Berdún, Agustin Espinoza; Federico Luque; Matias Albarez, Alexis Rodríguez. DT: Gustavo Graciani.

Cancha: Raúl Navarro de Alcaraz. Goles: Angel Ferreyra (UA) y Matías Albarez (DB).Expulsados: Pedro Barrios (DB) y Agustín Espinoza (DB) Amonestados: Moyano, Santinoni, Bravo, Boyero y A. González (UA). M. Rodríguez y N. Olivo (DB). Arbitro: Roberto Lima.

Atlético Hasenkamp (1): Jose Valentinuz; Inalen Godoy, Cristian Romero, German Ziegler, Cristian González; Lautaro Ruiz Moreno, Jose Quiróz, Ariel Schwaigert; Nicolas González, Alejandro Seita, Cristian Gareiz. DT: Gastón Spessot.

Independiente FBC (1): Sebastian Bertoldi; Lucas Pecker, Carlos Rivas, Pablo Aguirre, Nelson Alegre; Sergio Simon, Marcelo Fernández, Saul Leguizamón, Roberto Aguirre; Ruben Fabre, Facundo Aguirre. DT: Raúl Dipancracio.

Cancha: Hugo Ruiz Moreno de Hasenkamp. Goles: Nicolás González (H) y Carlos Rivas (I).Amonestados: Romero, C. González, Ziegler, N. González y Gareiz (H). Rivas, P. Aguirre y Simon (I). Cambios: en Atlético, T. Godoy por Schwaigert, B. González por N. González y C. Fernández por Seita. En Independiente: L. Aguirre por F. Aguirre. Arbitro: Emanuel Yedro.

Deportivo Tuyango (3): Cristian Puig; Hugo Vilchez, Nahuel Schneider, Rodrigo García, Gaston Puig; Lucas Segovia, Diego Petenatti, Carlos Vilchez, Claudio Banega; Jose Hereñú, Nestor Aguirre. DT: Omar Celis.

Sauce de Luna (0): Gregorio Galeano; Victor Martínez, Daniel Ojeda, Elias Vargas, Javier Alvarez; Matias Donda, Ricardo Galeano, Gonzalo Núñez, Nahuel Soto; Cristian Medina, Gustavo Galeano. DT: René Velázquez

Cancha: Tuyango de Piedras Blancas. Goles: Gastón Puig, José Hereñú y Lucas Segovia (DT).Expulsado: Daniel Ojeda (SL). Amonestados: García y C. Banega (DT). Martínez, R. Galeano y G. Galeano (SL). Cambios: en Deportivo, G. Ellemberger por C. Banega, S. Heninn por Petenatti y E. Albornóz por Segovia. En Atlético: S. Candapay por Soto y A. Martínez por Donda. Arbitro:Juan Bonin.

Atlético Hernandarias (0): Juan Rodríguez; Alejandro Retamar, Ivan Blanco, Juan Rodríguez; Gustavo Simon, Miguel Velásquez, Nestor Ruiz, Miguel Gauna, Jorge Lallana; Ariel Barrios, Luciano Martínez. DT: Fabio Aranda.

Unión Agarios Cerrito (0): Renzo Correa; Jonathan Ferreyra, Mauricio Wolosko, Emanuel Tomassini, Leonardo Richard; Maximiliano Zampieri, Valentino Lovera, Milton Benítez; Milton Schoenfeldt, Ivan Aguilar, Franco Omarini. DT: Omar Verón.

Cancha: Atlético Hernandarias. Amonestados: no hubo (). No hubo (). Cambios: en Atlético, C. González por Velásquez y H. Arévalo por Ruiz. En Unión: A. Benítez por Aguilar. Arbitro: Juan Hernández.

Zona Sur

Deportivo Tabossi (1): Antonio Verón; Fabricio Cáceres, Angel Peralta, Brian Landra, Emanuel Villanueva; Kevin Lescano, Lucio Alarcón, Jonathan Bertozzi, Marcelo Bertozzi; Samir Lescano, Luis Arce. DT: Claudio Racig.

Cañadita Central (0): Rodrigo Spessot; Federico Riquel, Martin Montórfano, German Zapata, Nicolas Riquel; Hector Albornóz, Alan Metz, Hernan Cepelotti; Walter Tabares, Misael Holotte, Joaquin Bottegal. DT: Ignacio Comas.

Cancha: Deportivo Tabossi. Gol: Kevin Lescano. Expulsados: Emanuel Villanueva y Brian Landra (DT). Martín Montórfano y Joaquín Bottegal (CC). Amonestados: Verón, Alarcón y Schumacher(DT). Zapata y Albornóz (CC). Cambios: en Deportivo, J. Schumacher por Cáceres, C. Vilchez por S. Lescano y A. Miranda por M. Bertozzi. En Cañadita: M. Servín por Metz y B. Sosa por Zapata.Arbitro: Maximiliano Clauss.

Asociación Cultural (1): Cesar Franz; Facundo Piray, Franco Díaz, Aangelo Dibernardo, Franco Juárez; Agustin Leicker, Francisco Canoza, Francisco Torres, Joaquin Gross; Genaro Pérez, Genaro Medrano. DT: Gabriel Holotte.

Atlético Sarmiento (0): Nicolas Velásquez; Maximiliano Franz, Victor Gassman, Lautaro López, Matias Espíndola; Facundo Albornóz, Marcos Gassman, Sergio Romero; Agustin Cantero, Daniel Jara, Matias Gassman. DT: Nélson Schrooh.

Cancha: Asociación Cultural. Gol: Gastón Medrano. Expulsados: Franco Juárez (AC) y Francisco Torres (AC). Amonestados: Piray y Leicker (AC). Mar. Gassman, Albornóz, Cantero y J. Méndez (S). Cambios: en Asociación, L. Ruhl por Pérez, G. Bernhardt por Gross y J. Carruego por Leicker. En Atlético: M. Rivas por Cantero, J. Méndez por Romero y J. Jara por Franz. Arbitro: Maximiliano Moya.

Atlético Litoral (2): Eduardo Fontanini; Franco Zanin, Hernan Ackerman, Leonel Penau, Alexis Páez; Nicolas Erbes, Leandro Martínez, Julio Cian, Alexis Casco; Ismael Arellano, Alan Casco. DT: Omar Werner

Atlético Unión (3): Nestor Fernández; Luis Gómez, Diego Friss, Agustin Manfroni, Matias Wasinger; Federico Schmidt, Cristian López, Mauro Goette, Alejandro Medrano; Lucas Miño, Mauro Jacob. DT: Walter Friss.

Cancha: Beto Maín de María Grande. Goles: José Arellano (L). Mauro Goette, Lucas Miño y Mauro Jacob (U). Amonestados: Páez, Zanin, Penau, Martínez, Ale. Casco y Ala. Casco (L). N. Fernández (U). Cambios: en Litoral, O. Castañeda por Cian y F. Aguilar por Zanin. En Unión: S. Fernández por Jacob, J. Keiner por Jacob y J. Pérez por López. Arbitro: Gabriel Ibarra.

Seguí FBC (2): Fabricio Schmidt; Manuel Riquel, Maximiliano Banega, Nestor Sione, Emiliano Núñez; Gerall Hernández, Leonel Lorenzón, Sergio Chitero, Martin Correa; Osvaldo Ludi, Luciano Almeira. DT: Cristian Pontti.

Viale FBC (3): Elian Montenegro; Brian Nickel, Agustin Galliussi, Emanuel Moreira; Flavio Weimer, Neri Segovia, Nicolas Siebenlist, Marcos Rodríguez; Joel Alzugaray, Pablo Rodríguez, Lautaro Osuna. DT: Humberto Pérez.

Cancha: Seguí FBC. Goles: Osvaldo Ludi-2-(S). Pablo Rodríguez, Lautaro Osuna y Joel Alzugaray (V). Amonestados: M. Riquel, Chitero y Ludi (S). P. Rodríguez, Nickel y Siebenlist (V). Cambios: en Seguí FBC, J. Espinoza por Almeira, L. Sosa por Banega y L. Albeira por Riquel. En Viale FBC: M. Miño por P. Rodríguez, N. Albornóz por Galliussi y J. Villalba por M. Rodríguez.Arbitro: Fabián Balbuena.

Atlético Arsenal (2): Gustavo Vergara; Ezequiel Olechart, Lucas Vogel, Franco Richard, Franco Lozano; Rodrigo Hernández, Federico Córdoba, Diego Martínez; Luis Flores, Kevin López, Agustin Burdesse. DT: José Mancuello.

Atlético María Grande (1): Sebastian Borgetto; Nicolas Correa, Matias Guichard, Emir María, Felipe Dettler; Lautaro Morisconi, Lucas Zapata, Jonathan Vera; Brian Romero, Jonathan Salva, Victor Martínez. DT: Julio Schmidt

Cancha: Arsenal de Viale. Goles: Lucas Flores y Agustín Burdesse (A). Jonathan Salva (MG).Amonestados: Vergara, Olechart, Richard, López y Martínez (A). Borgetto, Guichard, Dettler, María, Salva y Martínez (MG). Cambios: en Arsenal, I. Dalinger por Richard y L. Arredondo por Martínez. En María Grande: S. Planiscig por Romero, J. Varisco por Martínez y L. Graciani por Morisconi. Arbitro: Gino Lima.

CATEGORIA SUB-20

Zona Norte

Juventud Unida (0): Rafael Vera, (*) Leandro Paul, Mauro Acosta, Ivan Toci, Augusto Aguirre, odrigo Weinzettel, Oscar Almarante, Lucas Romero, Daniel Villarreal, Ivan Altamirano, Joaquin Ramirez.

Juventud Sarmiento (0): Julio Bay, Julian Ramirez, Juan Ibarrola, Bladimir Perez, Enzo Llanez, Jeronimo Lopez, Francisco Duro, Milton Grandolio, Andres Miño, Frnco Bay, Brian Ibarrola.

Síntesis: Amonestados: J. Ibarrola, F. Bay (JS). Cambios: Esteban Taborda por Romero, Jeremias Martinez por Aguirre, Esteban Taborda por Almarante (JU).

Árbitro: Pablo Martinez. (*) Jugadores Mayores.

Unión Alcaraz (0): Samuel Kayser, Ayrton Vega, Alexis Portillo, Sebastian Portillo, Daian Leones, Giuliano Montero, Pablo Monzon, Agustin Lopez, Esteban Martinez, Jairo Lopez, Jose Vega.

Deportivo Bovril (0): (*) Rodrigo Figueroa, Enzo Bruno, Daniel Noriega, Juan Oves, Leonardo Gomez, Lautaro Kuhn, Lisandro Farias, Omar Ladner, Miguel Martinez, Rodrigo Oves, Santiago Lopez.

Síntesis: Amonestados: S. Portillo, Leones, P. Monzon, A. Lopez, Vega, Barreto (U); Noriega, J. Oves, Kuhn, R. Oves (DB). Cambios: Brian Gaitan por A. Lopez, Uriel Barreto A. Portillo, Diego Aguirre por Monzon (U); Fernando Gomez por Figueroa, Franco Cardozo, Lopez, Nahun Miño por Ladner (DB). Árbitro: Nahuel Herrerar. (*) Jugadores Mayores.

Deportivo Tuyango (3): (*) Luis Rosales, Cristian Troncoso, Arian Mansilla, (*) Fernando Vera, Damian Mansilla, Hugo Barzola, Eduardo Silva, Lautaro Ridolfi, Matias Sosa, (*) Gabriel Ellemberger, (*) Elias Albornoz.

Sauce de Luna (0): Tomas Perez, Cristian Oxaran, Lucas Lopez, Lucas Blanco, Facundo Martinez, (*) Fernando Gausto, Rodrigo Piedra Buena, (*) Ruben Gamarra, Dilberto Benitez, Taiel Vargas, Nelson Torrilla.

Síntesis: Goles: Adrian Mansilla, Matias Sosa, Gabriel Ellemberger (DT). Amonestados: Troncoso, Silva, Ridolfi, Sosa (DT); Perez, Gausto, Vargas, Barahona (SL). Cambios: Nahuel Ellemberger por Mansilla, Uriel Gomez por Silva (DT); Lucas Mignola por Blanco, Brian Barahona por Gamarra, Enrrique Lange por Martinez (SL). Árbitro: Walter Monzon. (*) Jugadores Mayores.

Atlético Hasenkamp (2): (*) Joaquin Estefani, (*) Rodrigo Retamar, Brian Dellizzotti, Facundo Zarate, (*) Juan Ferreyra, Renzo Ramirez, Thiago Godoy, Matias Mendoxa, Valentin Mego, Ezequiel Romero, Facundo Leiva.

Independiente FBC (0): (*) Juan Monzon, (*) Jorge Fernandez, (*) Agustin Cejas, Javier Franco, Ignacio Lopez, (*) Diego Perez, Alexis Godoy, Gonzalo Falcon, Osan Emir, Brian Puebla, Natan Cornejo.

Síntesis: Goles: Rodrigo Retamar, Ezequiel Romero (H). Amonestados: Dellizzotti, Zarate, Ferreyra, Muller (H); Fernandez, Godoy (I). Cambios: Joaquin Godoy por Mendoza, (*) Lautaro Ramirez por Leiva, Alejo Muller por Mego (H); (*) Matias Schemberger por Puebla, Lisandro Inmvinlelried por Franco (I). Árbitro: Alexander Londero. (*) Jugadores Mayores.

Atlético Hernandarias (2): (*) Alan Fritzler, Gonzalo Silva, Agustin Sanhez, Jeremias Bula, Lucas Falcon, Facundo Villalba, (*) Juan Gomez, (*) Nicolas Barrios, Hernan Arevalo, Alejandro Galeano, Laureano Faez.

Unión Agrarios Cerrito (1): (*) Lujan Vilchez, (*) Augusto Yaryes, Cristian Monzon, Francisco Benedetich, Cristian Buselli, Matias Ramirez, Gonzalo Quiroz, Raul Tomasini, Santiago Lescano, Alejandro Morales, Diego Fin.

Síntesis: Goles: Juan Gomez, Hernan Arevalo (H); Geremias Gamarra (C). Amonestados: Gomez, N. Barrios, Arevalo (H); Buselli (C). Cambios: Rodrigo Barrios por Villalba, Luis Schmidt por Bula, Claudio Colona por Galeano (H); Ezequiel Landre por Buselli, Alejandro Dalmasso por Monzon, Geremias Gamarra por Benedetich (C). Árbitro: Nicolas Miños. (*) Jugadores Mayores.

Zona Sur

Deportivo Tabossi (0): Eliazar Aguilar, Cristian Vilchez, Emiliano Enrique, Enzo Caceres, (*) Nicolas Fleitas, Adrian Passi, Brian Berttozzi, Agustin Miranda, Gaston Franco, Benjamin Heinze, Laureano Ferreira.

Cañadita Central (1): Lautaro Alonso, Octavio Paul, Ramiro Ledesma, Valentin Fontana, Ignacio Picarella, Ignacio Urich, (*) Bruno Sosa, Nahuel Todone, (*) Thiago Sauthier, (*) Lautaro Sosa, (*) Ariel Flocco.

Síntesis: Gol: Bruno Sosa (C). Expulsado: Caceres (DT). Amonestados: Mirando, Franco, Heinze (DT); Paul, Ledesma, Flocco (C). Cambios: Gustavo Zapata por Fleitas, (*) Bruno Duro por Bertozzi, (*) Jorge Cabrera por Ferreira (DT); Franco Grinovero por Ledesma (C). Árbitro: Jose Rios. (*) Jugadores Mayores.

Asociación Cultural (2): (*) Emiliano Schabb, Thomas Gimenez, Franco Rossi, Franco Piedra Buena, Gonzalo Muller, Leonel Gimenez, Enzo Medrano, Jeremias Torres, (*) Rodrigo Retamar, Lautaro Arce, Sebastian Gettig.

Atlético Sarmiento (2): Lautaro Erhardt, Pedro Zarate, Gonzalo Schmidt, Agustin Gonzalez, Facundo Sterzer, (*) Lucas Repp, (*) Brian Ache, Maximiliano Fernandez, Facundo Ebener, (*) Sebastian Fernandez, (*) Gonzalo Fernandez.

Síntesis: Goles: Enzo Medrano, Rodrigo Retamar (AC); Maximiliano Fernadnez, Ivan Fischer (S). Expulsado: G. Fernandez (S). Amonestados: Muller, Medrano, Torres, Retamar (AC); Zarate, Ache, Ebener, Fischer (S). Cambios: (*) Cristian Rau por Piedra Buena, Cristian Schmidt por Gettig (AC); Ivan Fischer por S. Fernandez (S). Árbitro: Leandro Schmme. (*) Jugadores Mayores.

Atlético Litoral (2): (*) Carlos Emeri, Brian Karst, Brian Castañeda, Martin Rodriguez, (*) Fabian Taborda, Mauro Urquiza, Lucio Urquiza, (*) Gabriel Perez, Marcos Carletti, Lazaro Castañeda, (*) Santiago Puntin.

Atlético Unión (0): Ezequiel Stieven, (*) Alejandro Holzeier, (*) Pablo Gareis, Martin Rothar, Guillermo Bernhardt, Juan Pagliaruzza, Tomas Perez, Rodrigo Wagner, Gonalo Schmidt, Aluciano Rusch, (*) Agustin Haberkorn.

Síntesis: Goles: Gabriel Perez, Pablo Mels (L). Amonestados: L. Castañeda (L); Bernhardt, Wagner, Schmidt, Haberkorn (U). Cambios: Pablo Mels por Puntin, Brian Goro por L. Urquiza, Norberto Sacks por Taborda (L); Alexis Faster por Wagner (U). Árbitro: Nehuen Rodriguez. (*) Jugadores Mayores.

Seguí FBC (0): (*) Facundo Villanueva, Lucas Sosa, (*) Rodrigo Schmidt, (*) Jose Viola, (*) Nahuel Martinez, Nicolas Caceres, (*) Nahuel Schmidt, Lucas Escobar, Enzo Villanueva, Emiliano Rivero, Franco Bisheimer.

Viale FBC (1): (*) Luis Zapata, Valentin Ringlofer, (*) Joel Salas, (*) Juan Rios, (*) Matias Miño, Lautaro Nani, Agustin Saucedo, Natanael Olmos, Diego Correa, Agustin Alveira, Octavio Taborda.

Síntesis: Gol: Diego Correa (V). Expulsado: N. Schmidt (S). Amonestados: Ringlofer, Saucedo, Olmos (V). Cambios: Yamil Borgetto por Sosa (S); Francisco Siebenlist por Rios (V). Árbitro: Ivan Ramseyer. (*) Jugadores Mayores.

Atlético Arsenal (2): (*) Jorge Fischer, Ivo Foletto, Angel Alcantara, Franco Albornoz, Marcelo Alveira, Ary Bauxman, Bruno Guevara, Milton Gonzalez, Jesus Sione, Laureano Breckel, (*) Mauro Almada.

Atlético María Grande (0): (*) Axel Gomez, Hernan Eberle, Alan Barrera, Ezequiel Paganini, Roman Paez, (*) Manuel Ciarroca, Tomas Pellegrini, Mauro Franco, David Graciani, (*) Martin Vera, Nestor Zarate.

Síntesis: Goles: Ary Buxman, Cristian Albeira (A). Amonestados: Guevara, Breckel, Albeira (A); Paganini, Ciarroca, Graciani (MG). Cambios: Juan Mendez por Almada, Cristian Albeira por Guevara, Gonzalo Leiss por Sione (A); Fabricio Reynaldi por Paganini, Uriel Aimone por Paez (MG). Árbitro: Mario Estecho. (*) Jugadores Mayores.

CATEGORIA SUB-17

Zona Norte

Juventud Unida (1): Thiago Barreto, Daniel Cardozo, Lautaro Torres, Santiago Ayala, Esteban Taborda, Alejo Villalba, Amilcar Orozco, Diego Zapata, Nicolas Sanchez, Lautaro Ramos, Gaston Diaz.

Juventud Sarmiento (0): Lucas Rodriguez, Franco Bay, Facundo Vargas, Esteban Montenegro, Joaquin Montiel, Alejo Milessi, Nicolas Lencina, Marcos Moro, Miguel Milessi, Lautaro Tablada, Victor Figueroa.

Síntesis: Goles: Lautaro Ramos (JU). Amonestados: Rodriguez, Vargas, Montiel, M. Milessi (JS). Cambios: Andres Franco por Taborda (JU); Santiago Gomez por Bay (JS). Árbitro: Jorge Machado.

Unión Alcaraz (2): Thomas Pierotti, Kevin Monzon, Matias Perez, Brian Monzon, Joaquin Gonzalez, Blas Monzon, Lucas Moledo, Amilcar Gimenez, Mateo Monzon, Gabriel Rupp, Tomas Rodriguez.

Deportivo Bovril (1): Fernando Gomez, Juan Retamar, Tomas Godoy, Carlos Berdun, Agustin Simi, Octavio Benitez, Alejandro Diaz, Cristian Duarte, Tomas Monzon, Lucas Padilla, Valentino Jara.

Síntesis: Goles: Joaquin Gonzalez, Marino Monzon (U); Alejandro Diaz (DB). Informados: K, Monzon, J. Gonzalez, I, Gonzalez (U); Retamar, T. Godoy, Berdun, Simi (DB). Amonestados: B. Monzon, Gimenez, M. Monzon (U); Gomez, Benitez (DB). Cambios: Marino Monzon por Moledo, Ignacio Gonzalez por Rodriguez (U); Diego Goro por Diaz, Javier Godoy por Padilla, Guido Heitt por Jara (DB). Árbitro: Juan Wagner.

Deportivo Tuyango (2): Guillermo Andino, Gabriel Barrios, Cristian Fattor, Elian Aguirre, Jeronimo Alvarez, Yair Muller, Ramiro Melgarejo, Josue Sogaray, Paulo Battisti, Luciano Franco, Miguel Frega.

Sauce de Luna (1): Samuel Gonzalez, Gonzalo Schumacher, Rodrigo Sanchez, Brian Ruiz Diaz, Brian Nuñez, Mariano Benitez, Facundo Granada, Gonzalo Barrios, Mirko Crudeli, Horacio Benitez, Josue Godoy.

Síntesis: Goles: Jeronimo ALvarez, Paulo Battisti (DT); Brian Nuñez (SL). Expulsado: Nuñez (SL). Amonestados: Alvarez, Battisti (DT); Ruiz Diaz, Granada, Barrios, Benitez (SL). Cabios: Damian Faez por Alvarez (DT); Nicolas Olmos por M. Benitez, Andres Arredondo por Granada (SL). Árbitro: Sergio Montes.

Atlético Hasenkamp (4): Angel Bay, Luciano Schneider, Lautaro Batistti, Julian Gonzalez, Juan Treppo, Jeremias Payer, Nicolas Estefani, Lucas Ibarrola, Alejo Muller, Geronimo Luna, Facundo Godoy.

Independiente FBC (1): Gabriel Olmo, Federico Rodriguez, Jesus Rodriguez, Gabriel Pirola, Tobias Moño, Agustin Diaz, Juan Chocor, Tobias Ruiz Diaz, Matias Romero, Bruno Milessi, Guillermo Chocor.

Síntesis: Goles: Alejo Muller, Geronimo Luna, Facundo Godoy, Thiago Mauro (H); Juan Chocor (I). Expulsados: Schneider, Muller (H); Miño (I). Amonestados: Treppo, Godoy (H); Olmo, Rodriguez, Diaz (I). Cambios: Joaquin Irrazabal por Estefani, Emiliano Zeballo por Godoy, Santiago Leiss por Luna (H); Valentino Rausch por Milessi, Ezequiel Franco por Romero, Lucas Trevisan por Pirola (I). Árbitro: Ivan Monzon.

Atlético Hernnadrias (0): Rodrigo Rodriguez, Tomas Canton, Matias Vergara, Nehemias Balbuena, Agustin Simon, Maximiliano Donda, Nicolas Vein, Rodrigo Cardozo, Ramiro Sanchez, Julian Barrios.

Unión Agrarios Cerrito (0): Santiago Deangeli, Guido Grandolio, Alejandro Dalmasso, Alexander Palacios, Alexis Lescano, Matias Romero, Roman Mendoza, Facundo Albornoz, Jeremias Gamarra, Nahim Paz, Agustin Stricker.

Síntesis: Cambios: Mariano Lallana por Vein (H); Ayrton Gonzalez por Paz, Uriel Prado por Sricker, Axel Kaufman por Dalmasso (C). Árbitro: Carlos Romero.

Zona Sur

Deportivo Tabossi (0): Angelo Racig, Bruno Franco, Uriel Vega, Alvaro Barzanti, Sebastian Nani, Fernando Rivero, Tomas Gallegos, Marcos Martinez, Adrian Cabrera, Agustin Bruna, Yasimel Franco.

Cañadita Central (0): Luis Villarreal, Catriel Metz, Ulises Borgetto, Simon Saavedra. Alexis Morales, Milton Spinelli, Lucas Pagani, Gustavo Seip, Nahuel Bianchi, Mauricio Bruno, Ezequiel Villaverde.

Síntesis: Amonestados: Borgetto, Saavedra, Seip (C). Cambios: Alexis Migueles por Franco, Alexis Villanueva por Cabrera, Eliseo Godoy por Barzanti (DT); Uriel Mendoza por Pagani, Teo Troncoso por Bianchi (C). Árbitro: Fabricio Monzon.

Asociación Cultural (4): Tomas Torres, Santiago Villagra, David Benitez, Dardo Gareis, Francisco Dalinger, Gaetano Motta, Pedro Lia, Brandon Demartin, Cristian Schmidt, Joaquin Huerta, Diego Rau.

Atlético Sarmiento (1): Alejo Marron, Juan Beisel, Matias Ruhl, Martin Kloss, Carlos Tablada, Facundo Neiff, Joaquin Fernandez, Maximiliano Troncoso, Tobias Troncoso, Facundo Schonfeldt, Augusto Schimpf.

Síntesis: Gol: Pedro Lia, Diego Rau, Cristian Schmidt -2- (AC); Facundo Neiff (S). Expulsado: Beisel (S). Amonestados: Torres, Villagra, Rau (AC); Ruhl (S). Cambios: Jorge Franco por Demartin, Brian Vivas por Gareis, Nicolas Leichneir por Rau, Geronimo Laiker por Villagra, Martiniano Diaz por Huerta (AC); Santino Viana por Fernandez, Nazareno Castro por Kloos (S). Árbitro: Bruno Bianqueri.

Atlético Litoral (1): Pablo Hegenreder, Pablo Petrich, Emiliano Itkin, Leonel Martinez, Martin Rausch, Ezequiel Panicali, Marcos Rossi, Cristian Zanello, Elias Barzanti, Ezequiel Casco, Diego Bottazzi.

Atlético Unión (1): Federico Bubillo, Gaston Goette, Lucas Schamme, Ezequiel Sequeira, Ramiro Schimpf, Ezequiel Kraff, Juan Garcia, Juan Wendler, Juan Payer, Franco Gareis, Santiago Manzo.

Síntesis: Goles: Cristian Zanello (L); Santiago Schneider (U). Amonestados: Barsanti, Bottazzi (L); Schaab (U). Expulsado: Sequeira (U). Cambios: Uriel Acosta por L. Martinez, Emanuel Monzon por Bottazzi, Juan Plugoboy por Rausch (L); Santiago Schneider por Gareis, German Schaab por Manzo, Maximo Osorio por Wendler (U). Árbitro: Kevin Remi.

Segui FBC (2): Lucas Centurion, Valentin Kliphan, Agusto Goette, Marcos Correa, Ramiro Paul, Eros Sosa, Lautaro Pizzul, Fabian Chaparro, Ulises Mendez, Julio Baron, Lucas Cipre.

Viale FBC (5): Nereo Tablada, Santino Foletto, Jeronimo Reisenauer, German Schwindt, Antonio D’agostino, Esteban Izaguirre, Valentin Salomone, Cristian Albornoz, Axel Albornoz, Nazareno Zavallo, Tomas Grinovero.

Síntesis: Goles: Ramiro Paul, Julio Baron (S); Esteban Izaguirre, Juan Salamone, Genero Skokandic, Axel Albornoz -2- (V). Amonestados: Foletto, Reisenauer, Izaguirre, Grinovero (V). Cambios: Santiago Sanuy por Cipre, Facundo Appelhans por Chaparro, Emanuel Centurion por Goette (S); Ariel Pusch por Grinovero, Brandon Santa Cruz por Reisenauer, Genaro Skokandic por Zavallo (V). Árbitro: Matias Monzon.

Atlético Arsenal (0): Luciano Romero, Adrian Amend, Alexis Rivero, Ariel Olmos, Amilcar Bauman, Matias Meyer, Brian Becker, Brandon Torres, Nicolas Pellegrini, Kevin Taborda, Benjamin Heft.

Atlético María Grande (0): Ulises Peralta, Facundo Bais, Roman Ferreyra, Thiago Vega, Thiago Feresin, Agustin Herrera, Sebastian Vera, Nestor Aranda, Maximiliano Franco, Valentin Audisio, Emiliano Lescano.

Síntesis: Amonestados: Olmos, Cavallo (A); Feresin, Audisio, Lescano, Cordoba (MG). Cambios: Ayrton Basso por Pellegrini, Agustin Cavallo por Olmos, Gaston Zarate por Taborda (A); Lucio Barrera por Aranda, Adriel Cordoba por Lescano, Adolfo Lorenzon por Vera (MG). Árbitro: Marcelo Esmeri.