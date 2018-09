Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Torneo Oficial 2018 “Gobierno de Entre Ríos-Secretaría de Deportes”

Domingo 9 de septiembre de 2018

17ma Fecha (8va de las revanchas) -Etapa Clasificatoria-

Zona Norte

U. Alcaraz (0): D. Franco; J. Santinoni, F. Moyano, N. Moreyra, Ma. López; O. Racig, J. Boyero, D. Leones, M. López; R. Marín y A. Vega. DT: Omar Celis.

Atl. Hernandarias (2): J. Rodríguez; C. Ruiz Díaz, A. Retamar, G. Simon, F. Ibarrola; R. Barrios, F. Barales, H. Sánchez, D. Petenatti; C. Tabarez y F. Sánchez. DT: Martín Espíndola.

Cancha: Raúl Navarro de Alcaraz. Goles: Francisco Barales y Laureano Fáes. Expulsado: Martín López (UA). Amonestados: no hubo (UA). Ruiz Díaz, Barrios y H. Sánchez (H). Cambios: en Unión, E. Martínez por Santinoni y A. Portillo por M. López. En Atlético: J. Simon por Retamar, M. Velásquez por Petenatti y L. Fáes por F. Sánchez. Arbitro: Marcelo Derevlany. Sub 20: 0-2 Sub 17: 1-3

****************

Juv. Unida (2): E. Ramírez; R. Ramírez, N. Leinecker, G. Gómez; F. Zamora, M. Donda, D. Espinoza, S. Espinoza; J. Larrea, J. Baigorria y J. Müller. DT: Gerónimo Moro.

Juv. Sarmiento (2): A. Jacob; G. Vega, M. Acosta, S. Irrazabal, N. Acosta; L. Figueroa, R. Acosta, M. Llanez; D. Velásquez, K. López y N. Barrios. DT: Rolando Céparo.

Cancha: Juv. Unida de Bovril. Goles: Sergio Espinoza-2-(JU). Diego Velásquez y Kevin López (JS). Expulsado: Nicolás Leinecker (JU). Amonestados: R. Ramírez, Donda, D. Espinoza, D. Ramírez y Herlein (JU). Vega, R. Acosta, Irrazabal y Alarcón (JS).Cambios: en Juv. Unida, D. Ramírez por Zamora, J. Herlein por Larrea y D. Aguirre por R. Ramírez. En Juv. Sarmiento: G. Alarcón por Llanez y A. Benítez por Velásquez. Arbitro: Carlos Martínez. Sub 20: 2-2 Sub 17: 2-1

****************

Atl. Hasenkamp (0): J. Valentinuz; L. Cepeda, N. Schiebert, J. Godoy, C. González; S. Severnich, J. Quiróz, L. Ruiz Moreno; B. González, A. Seita y D. González. DT: Raúl Guarascio.

Dep. Bovril (2): L. Wiggenausser; A. Olivo, P. Barrios, M. Guichard, N. Heit; B. Martínez, F. Luque, M. Rodríguez, A. Espinoza; C. Medina y A. González. DT: Martín Núñez.

Cancha: Hugo Ruiz Moreno de Hasenkamp. Goles: Andrés González-2-. Expulsado: Thiago Godoy (H). Amonestados:Valentinuz, Quiróz, B. González y Severnich (H). Wiggenausser, Guichard, González y M. Rodríguez (DB). Cambios: en Atlético, J. Chappino por Ruiz Moreno, T. Godoy por B. González y C. Fernández por Cepeda. En Deportivo: S. Brittes por M. Rodríguez, R. García por Espinoza y A. Bravo por González. Arbitro: Roberto Lima. Sub 20: 2-2 Sub 17: 0-1

***************

Dep. Tuyango (1): D. Flor; L. Monzón, K. Grassino, L. Ellemberger, J. Alcoba; A. Vilchez, S. Heninn, E. Albornóz, J. Heninn; L. Cacciabue y M. Ridolfi. DT: Lucas Rosalez.

U. A. Cerrito (3): R. Correa; E. Benítez, E. Tomassini, L. Richard; E. Zampieri, Mi. Benítez, Ma. Benítez, D. López; M. Schmidt, N. Borghello y I. Aguilar. DT: Omar Verón.

Cancha: Tuyango de Piedras Blancas. Goles: César Ruiz Díaz (DT). Iván Aguilar-2- y Diego López (UAC). Amonestados: J. Heninn (DT). Palacios (UAC). Cambios: en Deportivo, E. Gómez por Ellemberger y C. Ruiz Díaz por Cacciabue. En Unión: A. Palacios por Schmidt, J. Maidana por Mi. Benítez y S. Lescano por Borghello. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 2-1 Sub 17: 0-3

*****************

LIBRE: Independiente de Hernandarias.

*****************

Posiciones: Cerrito 30; Juv. Sarmiento 29; Hasenkamp 23; Bovril 22; Hernandarias 20; Juv. Unida 18; Independiente 16; Alcaraz 15 y Tuyango 6 pts.

Próxima (18va fecha): Juv. Sarmiento-Independiente, Hernandarias-Hasenkamp, Cerrito-Juv. Unida y Bovril-Tuyango.

Libre: Alcaraz.

Zona Sur

Atl. Sarmiento (1): N. Velásquez; M. Franz, V. Gassman, L. Repp, M. Espíndola; M. Zapata, C. Méndez, M. Stricker, R. Zárate; A. Cantero y Mat. Gassman. DT: Nélson Schrooh.

Atl. Litoral (1): L. Martínez; L. Barrios, C. Rivas, L. Penau, C. Olgiatti; F. Zanin, V. Alvarez, H. Ackerman, L. Ledesma; G. Barroso y A. Casco. DT: Omar Werner.

Cancha: Sarmiento de Crespo. Goles: Matías Stricker (S) y Lautaro Ledesma (L). Amonestados: no hubo (S). Casco (L). Cambios: en Sarmiento, S. Romero por Cantero, C. Bolzán por Stricker y M. Fernández por Zapata. En Litoral: C. Murador por Barroso, N. Olgiatti por Zanin y N. Janowsky por Alvarez. Arbitro: Diego Masiello. Sub 20: 2-1 Sub 17: 1-0

****************

Atl. María Grande (1): C. Bolzán; I. Fercher, C. Schneider, E. Núñez, M. Vásquez; K. Lescano, H. Albornóz, A. Bulay, M. Aguilar; D. Graciani y J. Vera. DT: Mariano Franicevich.

Dep. Tabossi (0): F. Schmidt; L. Manucci, A. Peralta, W. Cardenia, E. Villanueva; M. Barisnaga, B. Landra, E. Springli, R. Troncoso; N. Barrera y L. Arce. DT: Claudio Racig.

Cancha: Atlético María Grande. Gol: Lucas Graciani. Expulsados: David Graciani (MG). Saúl Barisnaga y Emanuel Villanueva (DT). Amonestados: Schneider (MG). Schmidt, Manucci y Cardenia (DT). Cambios: en Atlético, L. Graciani por Aguilar, L. Zapata por Vásquez y J. Spinelli por Fercher. En Deportivo: O. Aquino por Barrera, M. Peralta por Springli y G. Hereñú por Manucci.Arbitro: Fabián Balbuena. Sub 20: 0-2 Sub 17: 0-0

****************

Cañadita Ctral. (1): R. Spessot; F. Riquel, A. Stricker, G. Zapata; M. Servín, R. Morato, N. Riquel, A. Ibarra, S. Ibarra; M. Holotte y E. Merlo. DT: Ignacio Comas.

Asoc. Cultural (0): A. Torres; L. Villanueva, I. Albornóz, A. López, J. Sánchez; L. Ruhl, E. Medrano, J. Torres; G. Medrano, M. Güitlein y E. Müller. DT: Roque Alfaro.

Cancha: Cañadita de Seguí. Gol: Misael Holotte. Expulsados: Nicolás Riquel (CC). Iván Albornóz y Lautaro Villanueva (AC). Amonestados: F. Riquel, Stricker, A. Ibarra y Servín (CC). A. Torres, G. Medrano y J. Torres (AC). Cambios: en Cañadita, J. Bustos por A. Ibarra, C. Todone por S. Ibarra y T. Sauthier por Servín. En Asociación: F. Díaz por M. Gütlein, J. Franco por Medrano y P. Lía por Ruhl. Arbitro: Gastón Freyre. Sub 20: 1-0 Sub 17: 0-0

******************

Atl. Unión (0): M. Gerstner; A. Villagra, J. Keiner, E. Schimpf; S. Fernández, F. Schmidt, M. Goette, L. Schmidt; C. López, D. Racig y M. Leicker. DT: Walter Friss.

Seguí FBC (0): B. Sosa; J. Viola, M. Riquel, M. Banega, G. Demaestri; C. Restano, O. Ludi, L. Lorenzón, M. Correa; M. Giménez y J. Martínez. DT: Diego Faisal.

Cancha: Unión de Crespo. Amonestados: Keiner, Fernández y L. Schmidt (U). Martínez, Giménez y Lorenzón (S). Cambios: en Atlético, J. Zapata por Leicker, K. Bresan por Fernández y J. Deppen por L. Schmidt. En Seguí FBC: N. Reyes por Demaestri y C. Meza por Martínez. Arbitro: Mario Estecho. Sub 20: 3-0 Sub 17: 3-0

*****************

Atl. Arsenal (1): E. Fontanini; R. Hernández, A. Galliussi, L. Vogel, F. Olechart; F. Córdoba, D. Martínez, M. Schoenfeld; J. Bottegal, A. Burdesse y A. Schwaigert. DT: Hugo Fontana.

Viale FBC (1): L. Rodríguez; B. Nickel, G. Hernández, J. Rodríguez; F. Weimer, O. Vallejo, N. Segovia, M. Rodríguez, P. Rodríguez; J. Alzugaray y I. Arellano. DT: Angel Rodríguez.

Cancha: Araenal de Viale. Goles: Joaquín Bottegal (A) e Ismael Arellano (V). Expulsado: Milton Schoenfeld (A). Amonestados:Galliussi, Olechart, Hernández y Salas (A). Nickel, Alzugaray, Arellano, P. Rodríguez y Ojeda (V). Cambios: en Atlético, K. Santa Cruz por Schwaigert. En Viale FBC: S. Ojeda por Alzugaray, E. Moreira por P. Rodríguez y D. Correa por M. Rodríguez. Arbitro:Maximiliano Moya. Sub 20: 0-1 Sub 17: 1-0

*****************

Posiciones: Arsenal 36; Litoral y Viale FBC 30; Sarmiento 25; María Grande 23; Cultural 21; Cañadita 20; Unión 18; Seguí FBC 14 y Tabossi10 pts.

Próxima (18va fecha): Litoral-María Grande, Cultural-Sarmiento, Tabossi-Unión, Viale FBC-Cañadita Central y Seguí FBC-Arsenal.