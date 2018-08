Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Torneo Oficial 2018 “Gobierno de Entre Ríos-Secretaría de Deportes”

Domingo 5 de agosto de 2018

14ta Fecha (5ta de las revanchas) -Etapa Clasificatoria-

Zona Norte

Juv. Unida (3): E. Ramírez; E. Vargas, N. Leinecker, G. Gómez, J. Cafarello; F. Zamora, M. Donda, D. Espinoza; J. Larrea, J. Baigorria y J. Müller. DT: Gerónimo Moro.

Dep. Tuyango (0): S. Monzón; F. Vera, S. Heninn, M. Banega, J. Alcoba; M. Albornóz, K. Grassino, C. Banega, C. Ruiz Díaz; L. Cacciabue y M. Ridolfi. DT: Lucas Rosalez.

Cancha: Juventud Unida de Bovril. Goles: Diego Espinoza-2- y Alexis Rodríguez. Amonestados: no hubo (JU). S. Heninn (DT). Cambios: en Juventud, D. Ramírez por Baigorria, J. Herlein por Zamora y A. Rodríguez por Espinoza. En Deportivo: E. Gómez por Ruiz Díaz y D. Mansilla por Alcoba. Arbitro: Fabián Balbuena. Sub 20: 1-1 Sub 17:2-0

****************

U. A. Cerrito (3): A. Varisco; A. Catelani, M. Wolosko, E. Tomassini, J. Maidana; E. Zampieri, Ma. Benítez, E. Benítez, Mi. Benítez; D. López y I. Aguilar. DT: Omar Verón.

Atl. Hernandarias (2): J. Rodríguez; J. Simon, A. Retamar, G. Simon, F. Ibarrola; H. Sánchez, M. Gauna, F. Barales, L. Sueldo; D. Petenatti y C. Tabares. DT: Martín Espíndola.

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Iván Aguilar, Diego López y Milton Benítez (UAC). Claudio Tabares y Fernando Sánchez (H).Amonestados: no hubo (UAC). No hubo (H). Cambios: en Unión, A. Palacios por Mi. Benítez, N. Borghello por López y M. Schmidt por E. Benítez. En Atlético: F. Sánchez por Petenatti, C. Ruiz Díaz por J. Simon y H. Arévalo por H. Sánchez. Arbitro: Mario Estecho. Sub 20:1-3 Sub 17: 5-2

****************

Independiente FBC (0): C. Puig; M. Romero, P. Aguirre, M. Fernández, A. Schneider; F. Aguirre, S. Benítez, F. Cardozo, L. Aguirre; I. López y L. Lemos: DT: Nicolás Lapuente.

Atl. Hasenkamp (1): J. Valentinuz; L. Cepeda, G. Ziegler, S. Quiróz, R. Retamar; S. Severnich, J. Quiróz, L. Ruiz Moreno; A. González, A. Seita y D. González. DT: Raúl Guarascio.

Cancha: Dr. Federico Cocco de Hernandarias. Gol: Alejandro González. Amonestados: Fernández y Albarenque (I). Retamar, S. Quiróz, A. González y Severnich (H). Cambios: en Independiente, N. Albarenque por Lemos, H. Kessler por López y A. Godoy por Cardozo. En Atlético: N. Schiebert por Cepeda, T. Godoy por A. González y C. Dente por Seita. Arbitro: Carlos Córdoba. Sub 20: 1-2 Sub 17: 0-1

***************

Juv. Sarmiento (2): A. Jacob; G. Vega, M. Acosta, S. Irrazabal, G. Grandolio; J. Ayala, G. Acosta, M. Llanez, G. Alarcón; K. López y N. Barrios. DT: Rolando Céparo.

U. Alcaraz (0): D. Franco; R. Ramos, J. Boyero, R. Moyano, Ma. López; O. Racig, H. Rodríguez, A. Godoy; A. Racig, R. Marín y E. Martínez. DT: Omar Celis.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Kevin López y Angel Benítez. Expulsado: Rubén Ramos (UA). Amonestados: no hubo (JS). No hubo (UA). Cambios: en Juventud, A. Benítez por J. Ayala y E. Ayala por Grandolio. En Unión: D. Leones por A. Racig y Mi. López por Martínez. Arbitro: Diego Masiello. Sub 20: 2-1 Sub 17: 1-1

*****************

LIBRE: Deportivo Bovril.

*****************

Posiciones: Cerrito y Hasenkamp 23; Juv. Sarmiento 22; Bovril 17; Hernandarias 16; Juv. Unida 14; Independiente y Alcaraz 13 y Tuyango 6 pts.

Próxima (15ta fecha): Hernandarias-Bovril, Tuyango-Independiente, Alcaraz-Cerrito y Hasenkamp-Juv. Sarmiento. Libre: Juv. Unida.

Zona Sur

Atl. Litoral (1): N. Carrasco; F. Zanin, H. Ackerman, G. Narváez, C. Olgiatti; L. Martínez, O. Castañeda, A. Páez, N. Erbes; C. Murador y N. Janowsky. DT: Omar Werner.

Seguí FBC (0): B. Sosa; J. Viola, C. Restano, L. Sosa, E. Riquel; M. Banega, N. Reyes, J. Martínez, L. Lorenzón; M. Ilarragorry y M. Giménez. DT: Diego Faisal.

Cancha: Beto Maín de María Grande. Gol: Claudio Murador.Expulsado: Martín Correa (S). Amonestados: Castañeda, Janowsky, Martínez y Murador (L). Giménez (S). Cambios: en Atlético, V. Alvarez por Murador, G. Barroso por Erbes y N. Olgiatti por Páez. En Seguí FBC: M. Correa por Reyes y N. Espinoza por Viola. Arbitro:Gabriel Damiani. Nota: Antes del inicio del cotejo su cumplió un minuto de silencio en homenaje a Roberto Conejo Barzola, jugador que integró los planteles de Atlético María Grande en la década del 70, quien falleció este sábado en la ciudad de María Grande. El reconocimiento también se cumplió en el partido que sostuvo el rojo maríagrandense en Crespo, ante Unión. Sub 20: 1-0 Sub 17: 1-0

****************

Cañadita Ctral. (0): L. Alonso; F. Riquel, A. Stricker, C. Martínez, N. Riquel; A. Metz, R. Morato, J. Bustos, M. Holotte; W. Tabarez y E. Merlo. DT: Ignacio Comas.

Atl. Arsenal (2): E. Fontanini; J. Beber, A. Galliussi, L. Vogel, F. Olechart; F. Córdoba, D. Martínez, M. Schoenfeld; J. Bottegal, A. Burdesse y A. Schwaigert. DT: Hugo Fontana.

Cancha: Cañadita de Seguí. Goles: Milton Schoenfeld-2-.Amonestados: N. Riquel (CC). Schwaigert (A). Cambios: en Cañadita, C. Todone por Tabarez y A. Ibarra por Metz. En Atlético: R. Hernández por Martínez, K. Santa Cruz por Bottegal y I. Dalinger por Schoenfeld. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 1-0 Sub 17: 0-0

****************

Viale FBC (0): L. Rodríguez; S. Moreira, B. Nickel, G. Hernández, O. Vallejo; F. Weimer, S. Simon, N. Segovia, P. Rodríguez; J. Alzugaray y I. Arellano. DT: Angel Rodríguez.

Dep. Tabossi (0): F. Schmidt; L. Manucci, G. Hereñú, E. Villanueva; M. Barisnaga, E. Springli, R. Troncoso, A. Peralta; J. Vargas, N. Barrera y L. Arce. DT: Claudio Racig.

Cancha: Viale FBC. Amonestados: Simon (V). Schmidt, Hereñú y Troncoso (DT). Cambios: en Viale FBC, M. Rodríguez por Hernández y N. Albornóz por Weimer. En Deportivo: O. Aquino por Vargas, W. Cardenia por Springli y C. D’ Agostino por Barrera. Arbitro: Emanuel Yedro. Sub 20: 3-1 Sub 17: 0-1

******************

Atl. Sarmiento (0): N. Velásquez; M. Franz, M. Espíndola, L. Repp, L. López; M. Zapata, J. Zárate, M. Stricker; Mat. Gassman, F. Albornóz y J. Méndez. DT: Nélson Schrooh.

Atl. Unión (2): M. Gerstner; A. Villagra, J. Pérez, A. Manfroni, E. Schimpf; F. Schmidt, J. Keiner, L. Schmidt; J. Deppen, D. Racig y M. Leicker. DT: Walter Friss.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Juan Deppen y Leonardo Schmidt. Amonestados: Repp y Stricker (S). Pérez (U). Cambios: en Sarmiento, F. Ebener por Zapata, Ja. Méndez por Je. Méndez y Mar. Gassman por Albornóz. En Unión: L. Miño por Leicker, A. Romero por Racig y S. Fernández por Deppen. Arbitro: Roberto Lima. Sub 20: 0-3 Sub 17: 0-1

*****************

Asoc. Cultural (2): C. Franz; F. Piray, I. Albornóz, M. González, L. Cabral; A. López, J. Carruego, J. Torres; G. Medrano, L. Medrano y E. Müller. DT: Roque Alfaro.

Atl. María Grande (2): A. Castro; J. Spinelli, C. Schneider, E. Núñez; K. Lescano, L. Zapata, H. Albornóz, A. Bulay, J. Varisco; M. Aguilar y J. Vera. DT: Mariano Franicevich.

Cancha: Cultural de Hasenkamp. Goles: Agustín López y Lucas Medrano (AC). José Spinelli y Lucas Zapata (MG). Expulsados: César Franz, Leandro Cabral, Francisco Gütlein y Francisco Torres (U).Amonestados: J. Torres, G. Medrano y López (AC). Bulay (MG).Cambios: en Asociación, N. Salcedo por G. Medrano, J. Sánchez por Piray y F. Torres por L. Medrano. En Atlético: M. Avila por Zapata.Arbitro: Matías Pereyra. Sub 20: 5-1 Sub 17: 3-1

*****************

Posiciones: Arsenal 29; Litoral 28; Sarmiento y Viale FBC 23; Cultural 21; María Grande 17; Unión 14; Cañadita 13; Seguí FBC 10 y Tabossi 9 pts.

Próxima (15ta fecha): Cañadita Central-Litoral, Tabossi-Seguí FBC, Arsenal-Sarmiento, María Grande-Viale FBC y Unión-Cultural.