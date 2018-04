Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Torneo Oficial 2018 “Gobierno de Entre Ríos-Secretaría de Deportes”

Domingo 29 de abril de 2018

3ra Fecha (Etapa Clasificatoria)

Zona Norte

Atl. Hasenkamp (5): J. Valentinúz; J. Godoy, C. Romero, G. Ziegler, C. González; L. Ruiz Moreno, J. Quiróz, R. Ceballos; B. González, N. Seita y D. González. DT: Raúl Cardozo.

Dep. Tuyango (1): S. Monzón; M. Martínez, E. Banega, P. Kair, F. Romero; A. Vilchez, M. Alderete, M. Ridolfi; H. Vilchez; C. Ruiz Díaz y B. Weishein. DT: Lucas Rosalez.

Cancha: Hugo Ruiz Moreno de Hasenkamp. Goles: Brian González-2-, Alejandro Seita, Daniel González y Francisco Llanez (H). Marcos Ridolfi (DT). Expulsados: Cristián Romero (H) y Marcos Ridolfi (DT). Amonestados: Valentinúz, Godoy, J. Quiróz, Ziegler y B. González (H). Monzón, E. Banega, Martínez y Kair (DT). Cambios: en Atlético, F. Llanez por Ziegler, M. Schiebert por B. González y J. Chapino por Ceballos. En Deportivo: E. Alcoba por Martínez, E. Gómez por Alderete y M. Mansilla por H. Vilchez. Arbitro: José Velásquez. Sub 20: 2-0 Sub 17: 5-1

Dep. Bovril (2): D. Gómez; N. Heit, P. Barrios, M. Guichart, J. Lescano; J. Martínez, K. Franco, J. Schumacher, G. Rodríguez; J. Brites y A. González. DT: Néstor Taborda.

Juv. Sarmiento (0): A. Jacob; G. Vega, M. Acosta, A. Marín, G. Acosta; J. Ayala, S. Irrazabal, M. Llanez, J. Acosta; N. Barrios y K. López. DT: Rolando Céparo.

Cancha: Antonio Boleas de Bovril. Goles: Andrés González-2-. Expulsado: Kevin Franco (DB). Amonestados: Gómez, P. Barrios, Heit, Schumacher y González (DB). M. Acosta, Irrazabal, N. Barrios, J. Acosta, Monzón y Benítez (JS). Cambios: en Deportivo, A. Espinoza por J. Martínez, B. Martínez por Schumacher y R. García por Brittes. En Juventud: R. Monzón por Ayala, A. Benítez por Llanez y G. Grandolio por G. Acosta. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 1-0 Sub 17: 3-1

U. Alcaraz (1): D. Franco; A. Vega, L. Quiroga, S. Bravo, E. Ferreyra; J. Segovia, J. Boyero, F. Rodríguez, Ma. López; R. Marín y P. Schwindt. DT: Raúl Dipancracio.

Juv. Unida (1): E. Ramírez; R. Ramírez, M. Gómez, L. Leinecker, J. Acosta; D. Ramírez, Mi. Donda, H. Rueda, F. Zamora; A. González y J. Baigorria. DT: Norberto Farías.

Cancha: Raúl Navarro de Alcaraz. Goles: José Segovia (UA) y Ariel González (JU). Amonestados: López y Ramos (UA). R. Ramírez y Baigorria (JU). Cambios: en Unión, M. Aguirre por Ferreyra y A. Ramos por Segovia. En Juventud: A. Pellegrini por Rueda, P. Rodríguez por Zamora y J. Larrea por A. González. Arbitro: Fabián Balbuena. Sub 20: 0-0 Sub 17: 1-1

Atl. Hernandarias (1): J. Rodriguez; C. Ruiz Díaz, J. Verchelli, A. Retamar; H. Sánchez, L. Sueldo, M. Gauna, F. Ibarrola, D. Petenatti; F. Sánchez y C. Tabares. DT: Martín Espíndola.

Independiente FBC (0): C. Puig; M. Romero, P. Aguirre, M. Fernández, F. Cardozo; G. Guillén, I. López, L. Aguirre; L. Rolón, L. Milesi y F. Aguirre: DT: Claudio Wienzettel.

Cancha: Atlético Hernandarias. Gol: Marcelo Fernández e/c. Expulsado: Ignacio López (I). Amonestados: Verchelli y Sueldo (H). Milesi y L. Aguirre (I). Cambios: en Atlético, M. Velásquez por F. Sánchez, L. Fáes por Petenatti y R. Barrios por H. Sánchez. En Independiente: A. Godoy por Rolón, L. Maidana por P. Aguirre y J. Villanueva por L. Aguirre. Arbitro: Maximiliano Moya. Sub 20: 1-1 Sub 17: 4-1

Posiciones: Hernandarias 9; Hasenkamp (**), Bovril y Juventud Unida 4; Tuyango 3; Cerrito (***), Alcaraz e Independiente 2; Juv. Sarmiento (*) 1 y Sauce de Luna (*) (**) (***) 0 pts. (*) (**) (***) Tienen su partido pendiente.

Próxima (4ta fecha): Sauce de Luna-Tuyango; Cerrito-Bovril; Juv. Unida-Hasenkamp; Independiente-Unión y Juv. Sarmiento-Hernandarias.

Zona Sur

Viale FBC (1): L. Rodríguez; E. Moreira, S. Simon, O. Vallejo; M. Rodríguez, F. Weimer, N. Segovia, O. Taborda, L. Níckel; J. Alzugaray y D. Correa. DT: Angel Rodríguez.

Atl. Litoral (1): N. Carrasco; F. Zanin, H. Ackerman, L. Penau, A. Páez; L. Ledesma, G. Narváez, G. Barroso, Ale. Casco; L. Martínez y C. Murador. DT: Omar Werner.

Cancha: Viale FBC. Goles: Oscar Vallejo (V) y Lautaro Ledesma (L). Expulsado: Neri Segovia (V). Amonestados: Simon, L. Nickel, Weimer y Alzugaray (V). Casco y Murador (L). Cambios: en Viale FBC, M. Miño por L. Nickel, A. Saucedo por Taborda y S. Ojeda por Correa. En Litoral: N. Janowsky por Murador y O. Castañeda por Barroso. Arbitro: Roberto Lima. Sub 20: 2-1 Sub 17: 3-0

Atl. Unión (2): M. Clariá; A. Villagra, N. Güttlein, M. Voltarel, E. Schimpf; J. Deppen, C. Demartín, L. Schmidt; M. Goethe, M. Leicker y A. Holzheier. DT: Gustavo Escobue.

Atl. Arsenal (3): E. Fontanini; R. Hernández, A. Galliussi, E. Olechart, L. Arredondo; L. Ehrlich, R. Albornóz, K. Santa Cruz, M. Schoenfeld; J. Bottegal y A. Schwaigert. DT: Hugo Fontana.

Cancha: Unión de Crespo. Goles: Marcos Voltarel y Alvaro Holzheier (AU). Agustín Galliussi-2- y Joaquín Bottegal (AA). Amonestados: Demartín, Goethe, Deppen, Schmidt y Piray (AU). Hernández, Ehrlich y Albeira (AA). Cambios: en Unión, J. Keiner por Leicker y Ale. Holzheier por Alv. Holzheier. En Arsenal: L. Taborda por R. Albornóz, D. Albornóz por Santa Cruz y C. Albeira por Ehrlich. Arbitro: Mariano González. Sub 20: 0-1 Sub 17: 0-0

Seguí FBC (1): B. Sosa; M. Riquel, M. Banegas, L. Sosa, G. Demaestri; G. Cabrera, J. Martínez, J. Fernández, L. Lorenzón; M. Correa y C. Restano. DT: Lucas Jumilla.

Asoc. Cultural (1): C. Franz; F. Piray, G. Bozzo, M. González, L. Cabral; J. Carruego, M. Güttlein, F. Canoza, J. Torres; L. Medrano y G. Medrano. DT: Roque Alfaro.

Cancha: Seguí FBC. Goles: Matías Ilarragorry (S) y Jonathan Torres (AC). Amonestados: Demaestri (S). Müller (AC). Cambios: en Seguí FBC, J. Viola por Banegas y M. Ilarragorry por Cabrera. En Asociación: E. Müller por Güttlein y A. López por Torres. Arbitro: Mario Estecho. Sub 20: 0-2 Sub 17: 1-1

Atl. María Grande (2): A. Castro; J. Spinelli, C. Schneider, E. Núñez, M. Vásquez; K. Lescano, H. Albornóz, A. Bulay, N. Jacob; M. Aguilar y L. María. DT: Mariano Franicevich.

Cañadita Ctral. (1): R. Spessot; F. Riquel, E. Fosgt, A. Stricker, N. Riquel; M. Servín, R. Morato, D. Albeira, M. Holotte; W. Tabares y E. Merlo. DT: Ignacio Comas.

Cancha: Atlético María Grande. Goles: Milton Aguilar y Héctor Albornóz (MG). Aníbal Stricker (CC). Expulsado: Enzo Fosgt (CC). Amonestados: Vásquez, Spinelli, Lescano, Aguilar, Sanabria y Kemer (MG). Stricker, Tabares, Servín, Holotte y Martínez (CC). Cambios: en Atlético, G. Sanabria por Albornóz y G. Kemer por María. En Cañadita: J. Bustos por Tabares, L. Sosa por Albeira y C. Martínez por Holotte. Arbitro: Carlos Martínez. Sub 20: 0-1 Sub 17: 3-1

Dep. Tabossi (0): F. Schmidt; N. Barrera, K. López, E. Villanueva; L. Arce, B. Landra, R. Taborda, E. Goodfriedt; A. Vargas, A. Peralta y J. Molina. DT: Franco Clauss.

Atl. Sarmiento (0): N. Velásquez; Mar. Gassman, M. Franz, L. Repp, M. Espíndola; F. Albornóz, C. Méndez, M. Espinoza, S. Stricker; F. Albornóz y A. Cantero. DT: Nélson Schrooh.

Cancha: Deportivo Tabossi. Amonestados: Barrera, López, Vargas, Goodfriedt, Molina y Springli (DT). Espinoza, C. Méndez, Albornóz y Cantero (S). Cambios: en Deportivo, E. Springli por Arce, W. Cardenia por Barrera y B. Duro por Molina. En Atlético: L. López por Franz, J. Méndez por C. Méndez y N. Cordero por Espinoza. Arbitro: Emanuel Yedro. Sub 20: 2-2 Sub 17: 1-1

Posiciones: Arsenal 9; Litoral y Sarmiento 7; María Grande 6; Cañadita y Cultural 4; Tabossi 2; Viale FBC y Seguí FBC 1 y Unión 0 pts.

Próxima (4ta fecha): Litoral-Arsenal, Viale FBC-Seguí FBC, Cañadita-Unión, Sarmiento-María Grande y Cultural-Tabossi.