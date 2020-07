Ley de Emergencia: «Habrá acciones legales porque ataca derechos adquiridos», dijo Cogno

La secretaria General de la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Susana Cogno, explicó los motivos del masivo rechazo a la ley de emergencia solidaria que envió el gobernador a la Legislatura. También reiteró la advertencia en cuanto a la falta de condiciones para el regreso de las clases presenciales en el marco de la pandemia.

En declaraciones , Cogno mencionó que a la ley de emergencia “se estima que Diputados le dará media sanción este miércoles a las 11, ya que para el viernes se pretende que esté sancionada y promulgada a la brevedad el lunes”. “Todo viene raro en esto”, definió.

“Veníamos trabajando con la Multisectorial y habíamos tenidos algunas reuniones como colectivo de trabajadores con (el gobernador Gustavo) Bordet buscando aquellos sectores concentrados que no tributan en la provincia, sabiendo que la crisis que generaba la pandemia necesitaba recursos, pero lo que nunca imaginamos era que íbamos a estar nosotros dentro del mismo esquema”, comentó.

En ese marco, planteó que “hay cuestiones graves en lo institucional” y “la primera es que esto es una reforma de la ley previsional, que veníamos dando la batalla para no tocarla e incluso habíamos repudiado a nivel nacional la reforma previsional de Córdoba y no esperábamos que pasara lo mismo en Entre Ríos”.

“La suba del aporte tiene muchas cosas encubiertas, la primera –más allá del aporte que van a hacer los activos- es que modifica la condición de los jubilados, es decir que afecta los derechos adquiridos de los jubilados que hasta hoy no aportan en el sistema entrerriano. Los trabajadores aportamos cuando somos activos y cuando nos jubilamos no aportamos más porque el sistema es solidario, sino aportamos para pagar el propio sueldo”, explicó la dirigente.

Ante eso, apuntó que “el aporte para los jubilados es uno de los retrocesos más grandes que se pueden visualizar desde hace muchos años, desde (Mario) Moine donde la ley de emergencia fue más leve porque subió el aporte patronal de los activos solamente, acá se ataca directamente el derecho consagrado de los jubilados como es el 82% móvil, lo cual es muy grave”.

Agregó que “la ley de Moine también nos hizo perder la autarquía de la Caja que por ley debe ser absolutamente autosustentable con los aportes, porque nuestros aportes van a Rentas Generales y por eso el gobernador dice que serán coparticipables” y definió que “es una locura que el aporte personal de un trabajador será un recurso coparticipable; realmente para todo el espectro sindical es un atropello muy grande y por eso todos han expresado profundo malestar con que nos incorporen en una ley donde tributa un terrateniente de 1.000 hectáreas y un maestro jubilado con una pensión”.

Por otra parte, mencionó que ante la situación “se intentó hablar con los legisladores y con todos los estamentos pero repiten que están convencidos de que esta es la solución cuando en realidad lo recaudado ni siquiera va a alcanzar para garantizar ni un mes de funcionamiento” y advirtió que “esta ley que nos obliga a tributar a los activos y fundamentalmente a los jubilados será materia de fuertes acciones legales porque ataca derechos adquiridos y va a enrarecer el clima institucional”.

En tal sentido, recordó que “ya se manifestaron los judiciales que ellos van a ir por la inconstitucionalidad, por la división de poderes” y reiteró: “Nos aflige mucho que en este contexto, históricamente otra vez seamos los trabajadores los que vamos a tener que pagar una nueva crisis porque entre activos y jubilados vamos a tributar 2.500 millones al año, los sectores concentrados de la tierra 160 millones y los bancos 300 millones”. “Y un trabajador no es Eskenazi”, comparó.

Como ejemplo, mencionó que “el sector de la minería que no se toca; 80 camiones salen de Uruguay o de Islas con arena para el fracking, y eso no tributa nada en la provincia ni se contempla en el proyecto; y tampoco es lo mismo tener 1.000 hectáreas en un territorio improductivo que en un territorio donde se produce soja”. “No entiendo el cálculo que han hecho, lo de (el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel) Giano fue vergonzoso porque dijo que todos los que cobran 75.000 pesos son funcionarios, y eso no es cierto porque un director de escuela gana eso nominal, el sueldo en bruto sin ningún descuento”, planteó.

Y apuntó: “Son todos los equipos directivos, todos los que estuvieron en la primera línea de la pandemia abriendo las escuelas para que funcionen los comedores, son todos los profesores con 20 años de antigüedad que tuvieron que pagar internet en sus casas, son todos los docentes de Superior que sostienen con mucho esfuerzo la formación docente pagando la Internet de su bolsillo, porque el Estado no paga Internet en las escuelas; a las escuelas le pagamos internet y teléfono los docentes con las cuotas que pagamos todos los meses”.

“El Estado elabora grandes burbujas de educación a distancia y no paga Internet en las escuelas, no tenemos piso tecnológico, ni conectividad gratis. Ante la necesidad, los docentes hemos cometido el grave error de haber cubierto todo lo que el Estado debía garantizar y lo hemos hecho a puro corazón. Y esa es la diferencia, esa es la solidaridad que se ejerce entre pares. Lo que debería hacer el gobierno es garantizar justicia distributiva, que es una cosa totalmente diferente”, analizó.

Detalló además que la ley alcanza “a todos los equipos de conducción directiva, todos los profesores que tengan hasta 20 años de antigüedad, todos los maestros que comparten un cargo en educación pública y de gestión privada que son muchos, y todos los que trabajan con el artículo 40 que es una excepción que permite la Constitución que cuando no hay un maestro para ejercer un cargo se lo puede nombrar en un doble cargo que es un alto porcentaje; y además se estima que afectará a más de 10.000 jubilados”.

“Por eso no se entiende el cálculo que hacen: o están equivocados o el sueldo que ellos perciben les ha hecho perder de vista lo que implica vivir con 75.000 pesos nominales. Sería un buen ejercicio que todos los legisladores vivieran con el sueldo nominal de 75.000 pesos de cualquier compañero para poder interpretar lo que implica vivir con ese salario. Es una vergüenza y una caradurez cuando la Cámara de Diputados y Senadores el año pasado se duplicaron sus sueldos y los gastos de los que disponen cada uno, y cuando los trabajadores no hemos tenido una moneda de aumento en la provincia porque lo primero que se congeló fue la paritaria”, reflexionó.

“Estamos en una situación de crisis y eso lo podemos entender, pero creemos absolutamente innecesario que seamos los trabajadores los que paguemos nuevamente los platos rotos, porque los gastos no se recortan en la provincia de Entre Ríos y el gesto de bajarse el sueldo los funcionarios fue simbólico por un mes nada más”, criticó.

Regreso a clases

Consultada respecto de la posibilidad de volver a las aulas en el marco de la pandemia, Cogno afirmó que “es muy difícil que el sistema educativo en general en Argentina pueda retornar a la presencialidad en forma masiva, eso hay que descartarlo, y tampoco se puede en la provincia porque las condiciones que tenemos no nos permiten albergar nuevamente a todos los alumnos en las instituciones”.

Al respecto, explicó que “hay tres instituciones por cada edificio y se trabaja a silla caliente las 24 horas del día, en los tres turnos, y por el sistema educativo transitan miles de alumnos y miles de trabajadores, con lo cual es imposible pensar en una normalidad total de los distintos niveles del sistema educativo”.

“Reglamentariamente y según las paritarias, las aulas tendrían que tener una dimensión mínima de 7×7 pero en la provincias las últimas aulas que entregaron eran de 3×3, es decir que ahí apiñamos los alumnos y hay aulas que tienen entre 22 y 25 alumnos. Tenemos aulas que están en condiciones de recibir sólo a cinco alumnos por vez, por el distanciamiento social. Pero además hay un alto porcentaje de escuelas que no tienen agua potable, con tanques viejísimos que no garantizan la potabilidad del agua”, describió la dirigente.

Como ejemplo, mencionó que la escuela donde trabaja “hay un tanque construido en la década del 90 donde se caen y mueren las palomas y que no se puede usar, se toma agua de la red sacando de una canilla ubicada afuera, pero en el baño se usa el agua del tanque con lo cual tampoco estarían en condiciones de higiene”.

“Los gobiernos construyen escuelas para 400 alumnos y le ponen dos baños, tres mingitorios para varones y tres inodoros para las chicas lo cual es imposible; tampoco tenemos el personal porque hay dos ordenanzas por turno que limpia una vez por cada turno; además cerca del 35 al 40% del personal docente es persona de riesgo y no están contempladas en las licencias con lo cual trabajamos todos los días y en este marco todos esos directivos, administrativos, ordenanzas no tendrían que volver y deberían garantizarse nombramientos masivos. Y además no puede servir en primaria un solo maestro por grado, porque la forma de volver sería dividiendo en grupos los cursos, lo cual hace prácticamente imposible el regreso”, detalló.

En este contexto, afirmó que “se apunta al regreso de la ruralidad porque hay menos alumnos, pero no tienen en cuenta lo intransitable que son los caminos donde están ubicadas las escuelas, y nadie sale de su casa y entra a la escuela; todos se trasladan en distintos medios de transporte y para eso se pagan las becas rurales”.

Acotó que “hay escuelas rurales donde el aula es también la habitación del maestro, que vive allí como fue en el siglo pasado. El maestro no puede ir y venir 35 kilómetros de tierra todos los días, y cuando llueve se tiene que quedar ahí, y su habitación es también el aula es decir que para dormir tiene que preparar su cama”.

Mencionó también que “en Islas las escuelas flotantes son barcos que se transforman en escuela y donde también vive el maestro” y reflexionó: “Hay un sistema construido a fuerza de mucho sacrificio de los sujetos que lo habitan, pero las condiciones que deberían tener se desnudan y hacen visibles en el marco de la pandemia”. Fuente Análisis Digital .( Programa A Quien Corresponda de FM La Plaza )