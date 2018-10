LA UNIDAD DEL RADICALISMO UN ACTO DE RESPONSABILIDAD.

El ex diputado nacional Fabian Rogel, expresó su satisfacción por haberse logrado conformar una lista de unidad que evitó la interna para la renovación de autoridades partidarias del radicalismo entrerriano.

Soy consciente dijo Rogel, que todos estos procesos no siempre logran la total conformidad de la dirigencia, pero, evitar una interna en determinadas circunstancias, deja saldos más positivos que negativos.

Seguramente, sostuvo el ex convencional, todos habrán resignado alguna expectativa o alguna ambición personal para arribar al consenso. En este sentido, dijo, espero que este esfuerzo contribuya para que el año que viene el Radicalismo y Cambiemos seamos gobierno en Entre Ríos.

Finalmente, el ex legislador sentenció: “Una interna nos mostraba frente a la sociedad priorizando cuestiones secundarias, mientras que la unidad nos coloca del lado de los problemas de la gente”.

Relacionado