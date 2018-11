La gloria es ser feliz…La gloria no es ganar aquí o allí…La gloria es disfrutar practicando,

disfrutar cada día, disfrutar trabajando duro, intentando ser mejor jugador que antes.( R.N)

Al cerrar cada año, reflexionamos sobre el recorrido que fuimos haciendo. Un camino que no fue llano, ni mucho menos, tuvo distintos matices, momentos tristes, alegres,satisfactorios y no tanto…

Durante largas charlas hemos defendido fervorosamente este concepto de ”ESCUELITA” , gurises que comienzan a formarse en este maravilloso deporte donde rueda la pelota y en ese instante ellos se sienten Messi, Ronaldo, Romero , Paolo, y así muchísimos más….vemos sus

ilusiones de gol, sus ganas en cada entrenamiento, sus llantos ante el dolor de cada amigo. Y es así, como en toda familia cada uno pone lo mejor, intentando construir aprendizajes, donde los resultados llegan como consecuencia de un proceso, donde se comparten experiencias, buenos momentos, errores y ejemplos.-

Como no vamos a defender este conceptos si pequeños de cinco años, que a través de

juegos y picardías, comienzan a vestir nuestros colores, observando a los de seis, siete, hasta

nueve que hoy transitan sub 7, sub 9 participando en cada fecha, o encuentro que fue posible. Contando también con más de 20 chicos en sub 11 y dos equipos de sub 13, donde

dolorosamente solo uno compite por los puntos pero que todos juegan su partido. En sub 15

llegamos invictos a cuartos de final del torneo amistad.-

Tiempo de balances y si pensamos inmediatamente en lo deportivo podemos decir que tuvimos el apoyo incondicional de la comisión directiva del club para gestionar, proyectar y hacer realidad la incorporación de un coordinador general de la escuelita, sumándose también dos profeisonales de la salud, Psicóloga y nutricionista, quienes brindaron talleres y actividades a

las flias y jugadores. Así mismo contamos con un técnico para cada categoría y un preparador físico, que arduamente trabajaron semana a semana con más de 150 gurises que diariamente le daban vida a las instalaciones de nuestro club. –

En cuanto a nuestro trabajo, debemos decir que fue arduo, estuvimos todo el año

deleitándolos con las inigualables tortas fritas, bingos y tardes de cine. Pudimos así solventar los gastos de traslado, partidos, profesionales y adquirir gracias al esfuerzo de cada uno pelotas, conitos, tortuguitas, indumentaria para nuestros chicos, dándoles algún refrigerio después de los partidos. Dimos el punta pie para la realización del Primer Encuentro deportivo para los más pequeños que no participan de la competencia por liga, asistiendo más de cinco clubes. También

Celebramos el día del niño, con chocolate, bollos y peloteros para todos y como broche nos

encontramos en la etapa final con el nuevo predio, sembrando la cancha y cerrando las

instalaciones.

Si bien la comisión está conformada por algunas personas, no podemos dejar de mencionar a

todos aquellos que se fueron sumando en este camino…al municipio, hospital, las enfermeras que nos acompañaron cada sabado; a los estudiantes de enfermería quienes compartieron sus conocimientos realizando controles a nuestros gurises, a los que colaboraron estirando o fritando alguna torta, lavando las camisetas, llevando a los chicos , yendo a las reuniones, haciendo planillas, cobrando la entrada, atendiendo el kiosco, buscando leña, haciendo unas ricas comidas, pedir presupuesto, acompañar a los chicos en cada partido y así infinitas cosas que día a día se realizan y vaya si no somos una gran familia si todos y cada uno tira hacia el mismo lado…hacia el bien común de nuestros leoncitos.-

Para finalizar les contamos que estamos organizando la cena de fin de año para agasajar a los reales protagonistas nuestros jugadores el día sábado 1/12 a las 21:00hs. En nuestro club, la misma será un momento para disfrutar y celebrar este año juntos. A los jugadores de la escuelita se les regala la tarjeta, y en el caso de los familiares que quieran asistir tendrá un costo de $200

por persona adulta y menores $100, no incluye bebida y deberán llevar cubiertos completos.

También contaremos con un servicio de cantina, la venta de tarjeta estará a cargo de la comisión de la escuelita con quienes podrán comunicarse. –

Es importante que los adultos acompañemos este camino con la libertad del disfrute del

juego, sin presiones, sin olvidar justamente que solo es un juego, donde los protagonistas a los que debemos alentar son nuestros gurises. En toda familia cada uno pone lo mejor para de si y decimos familia porque así nos sentimos al pertenecer a este club y principalmente en nuestra querida Escuelita de futbol infantil.-

Gracias a cada uno de ustedes por confiar y permitir que sus hijos, nietos, sobrinos, formen parte de este maravilloso club.-

Comisión de Futbol Infantil Club Atlétco Hasenkamp