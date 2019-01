LA ESTATUA DEL PADRE ORLANDO BOTTEGAL OLVIDADA Y ROTA EN SAN BENITO.

Amigos:

El padre Orlando Bottegall, no fue un cura cualquiera. Fue alguien que con humildad llegó al corazón de quienes lo conocimos.

Fue un grande en envase chico. Fue sinónimo de alegría y espiritualidad.

Fueron tantas sus enseñanzas, basadas en cosas tan simples como la vida misma. Esos gestos que lo caracterizaron y que demostraban un amor real y concreto a ese Jesús vivo en el hermano.

En mi casa tengo un portaretratos con su foto. como tengo la de mis padres y las personas queridas… Es que nos sentimos familia de este gran sacerdote….

La alegría de saber que ese lugar donde él tanto había hecho, lo homenajeaba con su escultura duró muy poco.

Hoy, esa estatua está en un basural de la ciudad de San Benito.

Me pregunto… Si este padrecito hubiera sido famoso por cosas malas, quizá se lo recordaría de otra manera. Si hubiera sido amante del dinero y las malas costumbres, hubiera estado en todos los medios….

Pero no… El era sinónimo de humildad, buenos gestos, alegría, amor a Cristo… Y esas cosas parece que no cuentan….

A los responsables que tengan que ver con el estado de esa escultura, les pregunto… Conocen lo que es el respeto? Por que dejar así esa imágen es faltar el respeto a tantos que fuimos bautizados por Pochocho…. A muchos que visitaba en sus vuelos rasantes… A niños que lo besaban con sus caritas sucias y jamás despreció… A jóvenes que supieron mirar la vida con ojos de amor real y concreto de la mano de su palabra… A tantos viejos que acompañó en la cama de algún hospital… A tantos borrachos tristes que otros despreciaban… A tantas mujeres solas que eran juzgadas por la sociedad… En fin…. dejar tirada esa escultura es tirar a la basura los sentimientos de un buen pedazo de esta Entre Ríos.

Por favor. DEBEN HACER ALGO URGENTE!!! Estamos hablando de alguien que inculcó principios buenos, y sentimientos verdaderos.

