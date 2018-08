JUEGOS EVITA DEPARTAMENTALES

Los clasificados a la fase provincial

Seis deportes (voleibol, atletismo, básquetbol, ajedrez, natación y hándbol) definieron en Crespo los representantes de Paraná Campaña en la etapa provincial de los Juegos Evita. Te contamos todos los clasificados.

Alrededor de 500 jóvenes de distintas localidades de la región Paraná Campaña, intervinieron en la etapa departamental de los Juegos Deportivos Evita. La actividad se desarrolló en Crespo, el martes 31 de julio. Además de los locales, también compitieron delegaciones de Viale, María Grande, Seguí, Hernandarias, Hasenkamp, Tabossi, Cerrito y Oro Verde. Bajo la coordinación de la Subdirección de Deportes de la Municipalidad de Crespo, hubo programación en diferentes instituciones de la Capital Nacional de la Avicultura: Sarmiento (voleibol femenino), Cultural (natación), Unión (básquetbol ambas ramas), Sala Cultural ‘Eva Perón’ (ajedrez), Campo de Deportes Yapeyú (atletismo), Instituto Comercial (hándbol) y Escuela Técnica (voleibol masculino).

• APERTURA. Darío Schneider, intendente de Crespo, fue el encargado de darle la bienvenida a las delegaciones: “Es muy importante que podamos seguir sosteniendo estos acontecimientos que no sólo sirven para competir, sino también para compartir y hacer amigos. Además para formar a los futuros deportistas, quienes con mucho orgullo nos representarán a los entrerrianos”. Luego agregó: “Celebro el esfuerzo que realizan ustedes todos los días, para sostener cada disciplina deportiva que practican”.

Darío Schneider también resaltó el trabajo de los profesores de educación física “que ponen lo mejor, con esa vocación por la formación de nuevos deportistas”. También agradeció a las instituciones que albergaron las actividades deportivas por su “colaboración y por el trabajo en conjunto que realizamos todos los días por el deporte crespense”.

• CALENDARIO. Las finales provinciales se realizarán desde el 13 de agosto hasta el 3 de octubre, en diversas localidades. De ahí saldrán los clasificados a la instancia nacional, que se desarrollará en Mar del Plata (Buenos Aires). La agenda entrerriana será la siguiente: Básquetbol 5×5 categorías Sub 15 y Sub 17 (13 al 15 de agosto, en Gualeguaychú); Básquetbol 3×3 categorías Sub 14 y Sub 16 (13 al 15 de agosto, en Rosario del Tala); Fútbol Sub 14 y Sub 16 (22 al 24 de agosto, en Federación); Gimnasia Rítmica Sub 14 (26 de agosto, en Gualeguay); Hockey sobre césped Sub 14 y Sub 16 (27 al 29 de agosto, en Concordia); Hándbol Sub 16 (27 al 29 de agosto, en Concordia); Ciclismo Sub 14 (1º y 2 de septiembre, en Nogoyá); Voleibol Sub 15 y Sub 17 (5 al 7 de septiembre, en Colón y San José); Atletismo Sub 14 y Sub 16 (12 al 14 de septiembre, en Concepción del Uruguay); Gimnasia Artística Sub 14 y Sub 16 (14 de septiembre, en Concordia); Voleibol Playero Sub 14 (26 al 28 de septiembre, en Cerrito); Ajedrez Sub 14 y Sub 16 (26 al 28 de septiembre, en María Grande); Patín Artístico Sub 14 (26 al 28 de septiembre, en María Grande); Rugby Sub 16 (26 al 28 de septiembre, en Paraná); Levantamiento Olímpico de Pesas Sub 15 (26 al 28 de septiembre, en Hernandarias); Tenis de Mesa Sub 14 (26 al 28 de septiembre, en Hernandarias); Bádminton Sub 14 (26 al 28 de septiembre, en Hernandarias); Discapacidad Sub 14, Sub 16 y Sub 18 (1º al 3 de octubre, en Concepción del Uruguay) y Natación Sub 14 (1º al 3 de octubre, en Concepción del Uruguay).

FASE PROVINCIAL: LOS CLASIFICADOS QUE SURGIERON DE CRESPO

• Voleibol femenino Sub 15: Campeón Crespo

Fernanda Dupuy, Ana Paula Rothar, Candela Folmer, Brenda Weber, Candelaria Berón, Priscila Chaparro, Camila Benítez, Camila Navoni, Sofía Lorenzón y Trinidad Neuberger. Entrenador: Luis Cabrol.

• Voleibol femenino Sub 17: Campeón Crespo

Celine Arn, Berenice Carrasco, Aldana Gregorutti, Candela Sian, María Paz Velázquez, Julieta Barreto y Celine Chaparro. Entrenadores: Luis Cabrol y Camila Stegmann.

• Voleibol masculino Sub 15: Campeón Cerrito

Marcos Bertuni, Lucas Bressan, Mateo Faría, Sebastián Kunci, Giovanni Lovera, Lautaro Princich, Fabricio Rabbia, Fabricio Sasia, David Sesa y Jerónimo Vilarraza. Entrenadores: Luciana Cuesta y Nicolás Lescano.

• Voleibol masculino Sub 17: Campeón Cerrito

Agustín Borguello, Agustín Cardoso, Alexis Cavenaghi, Fabricio Figueredo, Alejandro Godoy, Tomás Jacob, Nicolás Luna, Natán Landre, Mateo Romero y Valentino Lovera. Entrenador: Nicolás Lescano.

• Natación femenino Sub 14

Lucía Minguillón Venier, Milagros Jung y Marianela Frickel (Crespo); Ana Caterina Dittler, Milagros Paganini y Abril Pierotti (Cerrito). Entrenadores: Daiana Hernández y Nicolás Borghello.

• Natación masculina Sub 14

Ignacio Berli, Valentín Brehm Weser, Juan Cruz Gebhardt, Valentín Sanabria, Ignacio Schaab y Benjamín Lind Andersen (Crespo). Entrenadores: Daiana Hernández y Nicolás Borghello.

• Atletismo femenino sub 14

Crespo: Antonina Sione (80 y 800 metros llanos); Morena Giménez (lanzamiento de bala y disco); Valentina Martínez Acevedo (80 metros c/vallas); Oriana Benítez (80 metros c/vallas y 150 metros llanos); Tatiana Farías (800 y 2000 metros llanos); Lucila Ghibaudo (pentatlón); Agostina Márquez (80 metros llanos); Camila Lugo (salto en largo); Abril Rodríguez (pentatlón) y Melody Hauff (3000 metros marcha y lanzamiento de martillo). Cerrito: Narella Del Mestre (150 metros llanos y lanzamiento de jabalina); Elena Gianella (salto en alto y largo) e Ingrid Sassia (lanzamiento de bala). Hasenkamp: Abril Kloss (2000 metros llanos) y Abigail Espinosa (lanzamiento de disco y jabalina). Entrenadores: Iván Alanis y Nicolás Bernat (Crespo).

• Atletismo masculino Sub 14

Crespo: Alexis Kauffman (100 metros c/vallas); Cristian Laste (lanzamiento de martillo); Gaspar Zapata (800 y 2000 metros llanos); Emiliano Frickel (hexatlón); Ezequiel Elsesser (100 metros c/vallas y salto en alto); Tiago Spessot (80 metros llanos y salto en largo); Maximiliano Trossero (150 metros llanos y salto en alto); Tobías Ruhl (80 y 150 metros llanos) y Agustín Giménez (salto en largo). Hasenkamp: Alejandro Barreto (lanzamiento de bala y jabalina). Cerrito: Fabricio Herrlein (800 y 2000 metros llanos); Leonardo Maidana (lanzamiento de disco y bala) y Román Monzón (lanzamiento de disco y jabalina). Entrenadores: Iván Alanis y Nicolás Bernat (Crespo).

• Atletismo femenino Sub 17

Crespo: Abigail Kloster (100 metros con vallas y 295 metros con vallas); Candela Sattler (100 metros llanos y salto en largo); Julieta Zapata (lanzamiento de bala); Emily Dechant (salto en alto); Mailén Gareis Breidot (hexatlón); Valentina Muzzachiodi (2000 metros llanos y 3000 metros marcha); Marisol Páez (lanzamiento del disco); Camila Borselli (salto triple); Agostina Morales (hexatlón) y Ailén Ditrich (100 metros llanos). Hasenkamp: Aymara González (2000 metros llanos); Lourdes Rabbia (salto en alto) y Andrea Romero (lanzamiento de bala). Cerrito: Karen Acosta (300 y 800 metros llanos); Tiara Acosta (300 metros llanos y salto en largo) y Ana Paula Borghelo (lanzamiento del disco). Entrenadores: Iván Alanis y Nicolás Bernat (Crespo).

• Atletismo masculino Sub 17

Crespo: Santiago Zapata (110 metros c/vallas y 295 metros c/vallas); Joel Tischler (110 metros c/vallas y 295 metros c/vallas); Rodrigo Pérez Bosch (lanzamiento de martillo y bala); Kevin Jung (300 metros llanos); Agustín Schimpf (800 y 3000 metros llanos); Mateo Scamacca (heptatlón) y Nicolás Varela (salto triple). Hasenkamp: Julián Tortul (100 metros llanos y salto en alto) y Agustín Córdoba (salto en largo). Cerrito: Marcos Aliendro (800 y 3000 metros llanos); Juan Lell (salto en largo y triple); Nazareno Sassia (lanzamiento de disco y bala); Alexis Stankovich (lanzamiento de disco y jabalina); Franco Pocay (100 metros llanos y salto en alto); Luis Sosa (lanzamiento de jabalina) y Gabriel Gastaldi (300 metros llanos). Entrenadores: Iván Alanis y Nicolás Bernat (Crespo).

• Básquetbol femenino 3×3 Sub 14: Campeón Crespo

Ana Martina Folmer, Juana Wagner, Martina Folmer y Catalina Ríos. Entrenadores: Malco Lezcano y Elina Avero.

• Básquetbol femenino 5×5 Sub 17: Campeón Crespo

Sofía López, Yael Erbeta, Camila Wagner, Camila Folmer, Ana María Folmer, Celina Rickert, Nazarena Rodríguez, Nicole Bach, Sofía Nardea y Aitana Flores. Entrenadores: Elina Avero y Tania Dening.

• Básquetbol masculino 3×3 Sub 16: Campeón Viale

Nicolás Gieco, Esteban Izaguirre, Santiago Sánchez y Valentino Stertz. Entrenadores: Esteban Wollemberg y Martín Gareis.

• Básquetbol masculino 5×5 Sub 17: Campeón Viale

Axel Cáceres, Jeremías Habringer, Peter Lauk, Exequiel Buchet, Mateo Rodrigo, Marcos Gaut, Brian Rodelli, Nicolás Gieco, Luca Michelli y Esteban Izaguirre. Entrenadores: Esteban Wollemberg y Martín Gareis.

• Ajedrez mixto Sub 14

Lara Schaller, Dana Simon y Aarón Juan Díaz (Hernandarias); Marcos Franco (María Grande); Valentino Viola (Seguí) y Pablo Riquelme (Hasenkamp). Entrenador: Carlos Sosa (Hernandarias).

• Ajedrez mixto Sub 16

Valentín Aguiar, Leonel Penau, Juan Cruz Cejas, Selena Sosa y Candela Schaller (Hernandarias). Entrenador: Carlos Sosa (Hernandarias).

• Hándbol femenino Sub 16: Campeón Hernandarias

María Eugenia Simon, Irina Faes, Sharon Wild, Priscila Cejas, Fiorella Simon, Ailín Rodríguez, Marianela Rodríguez, Leiva Velázquez, Camila Mancini, Valeria Arriondo, Ximena Arevalo e Ivana Quiñones. Entrenadores: Marcela González y Emiliano Medeot.

• Hándbol masculino Sub 16: Campeón Cerrito

Marcos Aliendro, Gabriel Rabbia, Hugo Valle, Lázaro Cardozo, Julián Jacob, Kevin Kelly, Juan Rumualdo, Nahuel Maidana, Sebastián Furlán, Miguel Ferreyra, Juan Morales y Jeremías Gamarra Guerra. Entrenadores: Ezequiel Bonsi y Jonatán Rodríguez.