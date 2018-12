JUAN CARLOS GIRAUD “PATO”

En honor a la verdad, me cuesta reaccionar, es como dicen ahora los jóvenes, te tildaste!!!! .

Debo resetear, tratar de retomar el ritmo de vida y asimilar que así como nacemos, nos vamos con el tiempo de este mundo. Fue en la década del 2000 que conocí a un personaje particular , antes gendarme , cartero y en su última etapa emprendedor y creador de Futura FM , una radio dedicada al servicio del debate y fomentar lo mejor para su Ciudad Blanca. Enseguida entablamos una amistad duradera hasta que su cuerpo y tus ganas de vivir dijeron vasta. Anécdotas, recuerdos al por mayor. Hermosas transmisiones del Festival de Jineteada y Folklore, ese que está detrás del cementerio y que hoy ( 18-12-18 ) te recibe en tu última morada. El mentado Pelo Blanco, ese mote cariñoso que te pusimos. De mirada profunda, atento lo que otros decían y listo para contestar ante quien lo interpele, porque no se guardaba nada, eso a veces le traía complicaciones. Así era el Pato Giraud. Una anécdota lo pinta de cuerpo entero, el día que se apareció en la conferencia de prensa en el festival, ante la mirada atónita de la Intendente de aquel entonces ,Claudia Gieco , a verlo con una remera y la foto de Mario Alarcón Muñiz y la frase Me Verán Volver , no toleraba la injusticia y el enroque político .Amaba a sus hijos y en silencio sufría por las desavenencias, típico abuelo mal enseñador de nietos .Respetado en el ambiente , parte de la vida de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos . En tu honor , por tus sueños , desvelos y tantas noches de festival es que un grupo de amigos vamos a transmitir el Festival de Jineteada y Folklore de Diamante 2019, el Festival del Pan Casero en Sauce de Luna y el Festival del Chámame de Federal . Podría seguir escribiendo pero solo atino a que esto que esbozo sea nada un aporte a tu memoria , al recuerdo permanente de tus amigos que te queríamos y respetamos siempre . Omar Telmo Gemignani.-

