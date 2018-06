JOHNATAN ACOSTA LUEGO DE SU OPERACIÓN : FUE A LA CANCHA A ALENTAR A SUS COMPAÑEROS .

Lo sorprendimos tomando mate y rodeado de familiares y amigos, con la pierna operada estirada sobre una banqueta , sentado en un sillón , detrás del arco. Muy feliz y lo hizo saber a quienes escuchaban Radio Siglo 21 , me siento bien mas allá de la bronca por la lesión y porque no voy a seguir jugando en el equipo, se que pronto voy a volver, no me voy a entregar fácilmente. Quiero decir que tanto mi mama ( Gladis ) como yo, no tememos palabras para agradecer tantas muestras de cariño y apoyo que ha traspasado cualquier división , solo puedo decir ,Gracias Hasenkamp.