JAVIER CASSINA EL TEATRO Y SU VIDA .

Escuchando a Ines Ghiggi leer cuentos y poesías en la radio , en la zona rural donde viví mi infancia ,fue la ventana para iniciar el camino que me llevaría al teatro “Mi Pasión “.Por circunstancias de la vida me radique en Parana y en la adolescencia conocí el Teatro 3 de Febrero y comencé cursos de teatro .La posibilidad de ser parte de obras y casting para la Tv o participar en una película. Alcanza con la pasión y no dejar de soñar por mas que vengas de un pequeño pueblo de mi Entre Ríos . Soy profesor de la Escuela Nina 22 Chacabuco de Alcaraz, la directora Anita Terraza confió en mi y empece a dar clases de teatro.Venir a Hasenkamp en calidad de jurado a la Estudiantina o las Olimpiadas , en la parte de teatro me ha reconfortado el alma .¡¡¡Cuanto talento tienen los jóvenes del Mariano Moreno !!!!!. Esto se debe difundir y tengo la suerte de tener una tía periodista y escritora de obras de teatro , Silvia Martinez Cassina , la imagen del noticiero del mediodía de Canal 13 de Buenos Aires ..

