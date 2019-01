Ingenioso dispositivo revive la duración de la batería y la velocidad de su teléfono…

ChargeBoost es simple y fácil de usar; simplemente conéctelo a un puerto USB y ponga su teléfono encima de la almohadilla. Requiere sólo unos segundos para cargar su teléfono inteligente. ¡Su portabilidad le permite llevarlo a cualquier lugar dentro de una habitación! ChargeBoost funciona con todos los modelos de teléfonos, como Apple, Android, LG, HTC, Motorola y cualquier otro teléfono del mercado Así que no tiene que perder un montón de dinero cambiándose a un nuevo teléfono que no quiere ni necesita. ¡Mantenga su teléfono 100% cargado todo el tiempo!. FUENTE AMBITO .COM