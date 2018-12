INFONOT TRANSMITIENDO DESDE LA MUNICIPALIDAD DE TABOSSI .

” VOY A MOVILIZAR EL SÁBADO 22 ”

A la tarde llegamos a la ciudad de Tabossi , allí nos esperaba el Intendente Néstor Landra , confeso hincha de river , en el momento que el equipo de sus amores tenia que definir el pase a la final del campeonato mundial de clubes con el equipo local por penales . Resignado por el resultado adverso . ubicado en el despacho que habitualmente trabaja comenzamos la edición especial de Infonot . El motivo hablar de la gestión , lo que se ha hecho , lo proyectado , las obras terminadas ,lo que esta por hacerse y lo que no se pudo concretar todavía y es materia pendiente.Establecimos un ida y vuelta de preguntas y respuestas que hicieron correr los minutos .al llegar al tema político no oculto sus aspiraciones de ir por otro cargo en las elecciones del 2019. El Sábado 22 de Diciembre en el Club Echague de Parana el Gobernador nos convoca para escucharnos y retendo pugnar por un lugar . Se que mi tarea como intendente esta cumplida , estoy consciente del riesgo que corro . ” Esto no me quita el sueño ” no se me termina el mundo si tengo que volver a trabajar como un empleado mas de la Municipalidad . Respecto de quien continuaría con aspiraciones en su sector para sucederlo dijo, estoy sorprendido porque hay tras mujeres y dos varones que tienen aspiraciones de ser candidatos asi que en el receso del mes de Enero tendremos que ordenar las actividades y hablar de politica ,entre mis aspiraciones y la plataforma de lo que viene para Tabossi .-