HORTENSIA , LA ABUELA DE TOMY AREVALO NOS HABLO DE SU ESTADO DE SALUD.

Esta mañana la sorprendimos a Hortensia, la abuela del pequeño Tomy Arevalo, voy a hablar yo , porque la mama ( Rocio ) se emociona y no puede emitir palabra. Ante los hechos que sacuden a las familias y las personas que viven en la calma de un pueblo chico y tranquilo como Hasenkamp, deben enfrentar este desafió de llegar a una gran ciudad y aprender y adaptarse lo mas rápido posible. Estoy bajando Tano, para tener mejor señal en el teléfono, me dijo y ante la pregunta de rigor, Como esta Tomy, nos respondió. Vengo de asearlo al nene que no se puede mover por sus propios medios . Esta en un Coma Profundo, no obstante eso no perdemos la esperanza que pronto despierte .Se que todo Hasenkamp esta pendiente de salud de nieto y no tenemos palabras para agradecer todo lo que hacen por nosotros. Todavía seguimos durmiendo en el auto ,afuera del Hospital,no pudimos ocupar una pieza en una pensión que habíamos conseguido a ocho cuadras del Gutierrez. Justo esa noche se descompenso el nene. Pero bueno ,no perdemos la fe de que mejore y de trasladarlo al Garraham .

