Hay que tomar el toro por las astas!!!!! No hay arraigo rural sin caminos!!!!

Vialidad Provincial no tiene capacidad operativa para el mantenimiento de los caminos rurales en la provincia.

Es hora de madurar:

Los ciudadanos tenemos la necesidad imperiosa de contar con dirigentes y gobernantes que estén preparados y comprometidos con la sociedad, terminó el tiempo de medir fuerzas o actuar con el humor social. Las versiones sobre nombramientos, designaciones y aumentos de sueldos en la DPV, conocidas en las últimas semanas, fue la gota que rebalsó el vaso.

Vialidad Provincial no se está cumpliendo hace ya muchos años, sin embargo, significa una carga importante para el presupuesto del gasto público de la provincia. Mientras tanto el sector rural en su conjunto no recibe el servicio que debería brindar este organismo, situación que se verifica y mantiene desde varias décadas atrás en toda la provincia.

No solo genera un gasto al estado, sino que además genera mayores costos al sector de la producción agropecuaria y limita su crecimiento, ya que no contar con la infraestructura básica de caminos transitables, inhibe la inversión productiva para generar valor agregado en toda la provincia y para todas las producciones.

Como provincianos estamos trabajando y aportando grande sumas de dinero, somos pagadores de impuestos y necesitamos que esos aportes se administren de manera correcta, montos que teóricamente se destinan a obras y mantenimientos de caminos que vialidad provincial debe llevar adelante. Entre Ríos tiene un gran capital humano, pero los despilfarros constantes nos generan un atraso enorme en todos los ámbitos..

Pasaron décadas y solo se habla de presupuesto y aumentos de partidas pero los caminos son un desastre, es hora de poner barbas en remojo y saber en qué se gasta tanto dinero porque tapar baches con arena no es tan oneroso. Bien sabido es que cualquier Junta de gobierno o vecino en particular arregla caminos y con mucho menos combustible y tienen que terminar poniendo sus herramientas tiempo y combustible para mantener la transitabilidad de sus zonas.

Otra cuestión a tener en cuenta también con respecto a vialidad es el perjuicio que se sufre rompiendo maquinarias agrícolas, vehículos y camiones por quedar empantanados caminos cerrados por arboles enormes etc. Etc. Los niveles de deterioro de los puentes y las alcantarillas es también motivo de pegar el grito al cielo.

El gobernador podría tomar la decisión histórica de cambiar esta situación, eliminando este organismo y transfiriendo su capital de equipos y vehículos a consorcios camineros, a constituir, los cuales se harían cargo del mantenimiento de la transitabilidad de los caminos rurales, contando con esos equipos y con el presupuesto de funcionamiento.

Los empleados de planta podrían continuar cobrando un salario básico hasta su jubilación, a modo de indemnización y quedar liberados para desarrollar emprendimientos productivos privados.

El grupo de técnicos viales de vialidad sería necesario conservarlo, como una dependencia técnica, que pueda brindar asesoramiento a los consorcios para el tratamiento de los caminos y la construcción de las obras de arte, entre otros aspectos técnicos.

Sentimos que el Estado que usted dirige nos ha abandonado a la buena de Dios, ya que las máquinas que deberían estar arreglando y manteniendo los caminos rurales, hace años que brillan por su ausencia.

FILIAL CRESPO DE FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA

