Gran éxito del camión escenario en Hasenkamp

Este viernes 29 de Marzo el camión escenario viajero llegó a la ciudad de Hasenkamp, departamento Paraná, para desplegar su infraestructura en el Centro Cultural y recibir a los vecinos con esta propuesta de Cultura Encendida que el gobierno de Entre Ríos impulsa para el disfrute de los entrerrianos.

Los ciudadanos comenzaron a acercarse, recorrer la feria de emprendedores e ir luego tomando sus ubicaciones para observar todas las novedades que esta iniciativa representa y cuando la conductora del evento Vanesa Cardozo anuncia el inicio de la función ya la Ex Estación luce una platea completa siendo el marco ideal para las presentaciones formales.

Juan Carlos Kloss, intendente de la localidad, es quien comienza agradeciendo a sus vecinos la presencia y el apoyo continuando de la siguiente manera “En nombre de nuestra localidad quiero agradecer a la Secretaria de Turismo y Cultura porque nos han tenido en cuenta y poder tener también la posibilidad de que hayan podido venir hasta acá y ofrecer esto que es tan lindo, porque no todos tienen la posibilidad de viajar y pasar una tarde noche de diversión con la familia y amigos”

Por su parte la Secretaria de Cultura municipal, Hilda Bianchi, expresó “debo reiterar mi agradecimiento por tener a Cultura Encendida, lo que tanto deseábamos tener en nuestro pueblo, los invito a que disfruten, aprovechen, que vean todo lo que tienen para ofrecerles; También debo agradecer a los emprendedores que están aquí y disfrutemos de todo lo lindo que tenemos en nuestro pueblo y sobre todo ahora de Cultura Encendida”

Luego es el momento de que la cocina se apodere de la atención de todos. “Chano” María es quien tiene a su cargo esta tarea la que realiza junto al cocinero local Antonio “Coño” Alarcón, el menú de la fecha locro. Una preparación que “Coño” sabe realizar como nadie según sus copoblanos destacando que siempre es el cocinero para toda tarea solidaria, una gran persona, es la expresión con la que los definen.

Junto con los primeros pasos gastronómicos llega al escenario el folklore y la dulce voz de Araceli Tano, una joven de Hasenkamp que desde niña se sintió atraída por la música y que en el mes de la mujer brinda a sus vecinos su talento y emoción.

También el clown Garúa hizo su presentación, tras lo cual llegó el momento de la degustación del locro acompañado por los vinos entrerrianos.

La Feria de emprendedores presentaba una amplia gama de colores con stand de Cerveza artesanal, artesanías para decoración, repostería, alimentos varios. Entre ellos se encuentra el muy apreciado y solicitado por sus productos, Gonzalo Aguiar, quien elabora de manera casera y artesanal escabeches y según relata todo inicio por los comentarios de amigos que degustaban sus elaboraciones en casa y lo incitaron a hacerlo de manera comercial, así su emprendimiento fue haciéndose popular. Respecto al evento Aguiar comentó “siempre me han gustado este tipo de cosas culturales y siempre tuve el deseo de estar en algún programa en vivo con cocineros, por eso tengo una alegría enorme de que más allá de que me está yendo bien estoy cumpliendo mi sueño de ver a cocineros profesionales acá”.

También se encontraba presentando sus cuchillos artesanales el Sr. Luis Estevenés y sobre sus productos explicó “estos cuchillos están hechos con acero negro, como le decimos, usamos los discos gastados de sembradoras, entonces siempre ando buscando esos discos que ya no se usan y los transformamos en cuchillos y a su vez reciclamos los materiales”.

Para culminar la noche La Tropiband comienza a sonar sobre el escenario marcando el ritmo contagioso y su alegría.

Como lo venimos destacando en pasadas ediciones, este mes de marzo, Mes de la Mujer, la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos está llevando a cabo distintas maneras de difundir el arte, talento y carisma de las representantes del género femenino entrerriano, en el caso específico del escenario móvil se ha incorporado a muchas artistas mujeres, pero queremos destacar que el equipo de trabajo, casi desde sus inicios, ha contado con la presencia de una joven que se desempeña en una tarea en la que es muy poco habitual ver a mujeres.

Ella es Nimsi Lobo, oriunda de Paraná, y su función es ser la sonidista de todos los artistas que llegan a este escenario y desde su perspectiva cuenta como ha sido esta gira de Cultura Encendida “es la primera vez que trabajo para el gobierno de Entre Ríos y ha sido una gran experiencia, conocí gente muy copada y he recorrido casi toda la provincia, que no la conocía, aprendí a operar mucho chamamé, algo en lo que no estaba familiarizada y me quedo con la experiencia de conocer distintos pueblos y ciudades, comidas y gente increíble”, en cuanto a su profesión como mujer ella reconoce que generalmente trabaja en ambientes donde la mayoría son hombres y que son muy pocas las mujeres que ejercen esta tarea y que suele generar sorpresa ver a una chica en los controles de sonido “suele ser así, hay otras mujeres sonidista, la mayoría en Buenos Aires, pero ya estoy acostumbrada” finalizó.

Una gran jornada finaliza en Hasenkamp ahora nos espera este sábado 30 la localidad de El Pingo.