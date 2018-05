GLIFOSATO. “Nos exponen como los asesinos de la ciudad”, dijo Martiarena

El presidente de Federación Agraria Gualeguaychú, Matías Martiarena, lamentó que en algunos discursos se apunte a los productores como los responsables del cáncer en Gualeguaychú. “No queremos matar a nadie”, señaló.

Ante la inminente puesta en vigencia de la ordenanza que prohíbe el uso, almacenamiento y venta de glifosato en Gualeguaychú, las entidades de la Mesa de Enlace analizan medidas judiciales entre las que habrá amparos y medidas colectivas.

“La situación es compleja y el malestar en el sector es grande. Sostenemos que esto es anticonstitucional. En el artículo 28 de la Constitución dice que no se pueden superponer legislaciones y en este caso es lo que sucedería porque se estaría prohibiendo un producto que a nivel nacional esta habilitado para ser aplicado”, explicó a Canal 9 Litoral el presidente de Federación Agraria de Gualeguaychú, Matías Martiarena.“Además se trata de un producto que es una herramienta, en muchos discursos nos exponen a nosotros como asesinos de la ciudad y no es así, nosotros somos los que estamos en contacto directo, junto a nuestras familias, y no queremos matar a nadie, pero para nuestro trabajo es una herramienta tan importante como un tractor y el municipio nos la ha sacado sin darnos nada a cambio. Es como si le quitáramos el gas a los remiseros, diciéndoles que se las arreglen”, amplió el ruralista, quien recordó que desde la entidad cuya sede en Gualeguaychú ahora preside han promovido el uso de buenas prácticas agrícolas: “Estamos a favor de una granja mixta que genere arraigo y en contra del monocultivo y la sojización porque lo hacen las grandes empresas”.

Al ser consultado sobre por qué no se puede producir sin glifosato, contestó: “Poder se puede, se puede hacer el cultivo de soja, de hecho es lo que más se va a poder cultivar si se aplica esta ordenanza, pero no se va a poder sembrar trigo porque no hay producto que sustituya al glifosato y que no mate también a la planta de trigo”, y en ese sentido aseguró que “están totalmente errados en el concepto desde el medio ambiente”.Fuente Infoner.-Canal 9