GLADIS BADIN / PRESIDENTE COMUNAL DE ESTACION SOSA

El Jueves (12) por la tarde el salón de la Junta de Gobierno de Estación Sosa convoco a vecinos y autoridades . Vinieron a acompañar el nacimiento de una nueva orgánica . Dejar de ser Junta de Gobierno y pasar a ser Comuna .Asumió Gladis Badín como Presidente Comunal , dejando atrás 12 años de mandato de Domingo Orzuza del Partido Justicialista .En un clima medio raro por las chicanas para embarrar el acto de quien se iba .Que no podía asumir una Concejal y otros criterios que fueron desafectados por el Dr Raymundo Kisser y otros colaboradores que no permitieron que nada empañe este acto. Luego de la formalidad y la jura de las autoridades .Gladis Badin en calidad de Presidente hablo ante todos los presentes . Con emoción al recordar a familiares y quienes apoyaron esta patriada de derrotar al peronismo y llegar al gobierno . Firmeza para denunciar que nada dejaron en la Junta , tendremos que empezar mañana a comprar hasta un destornillador , ya que en la Junta los que se fueron no dejaron nada.-