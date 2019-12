«PARANA CAMPAÑA »

Ayer logro gritar campeón Atletico Hasenkamp en la categoría Sub 17 . Un equipo que ha demostrado en estas instancia finales jugar mejor de visitante .El primer partido que se disputo en Viale , gano 1 a 0 y ayer sábado empato 2 a 2 . Con este resultado y por suma de puntos obtuvo el campeonato de Sub 17 que no ganaba hace un tiempo .